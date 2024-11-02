遭酸「郭碧婷嫁給向太」 向佐面露嚴肅回：我無所謂

郭碧婷與香港影視大亨向華強長子向佐婚後育有一對子女，挺過婚變風波後，在社群放閃，不過向太時常公開誇讚媳婦郭碧婷，引發外界酸：「郭碧婷嫁的是向太」，一向暴躁的向佐，面對這些外界傳言也霸氣回應了。

向佐昨(1)日晚與粉絲直播互動，由於心情不錯，竟主動要求「來點尖銳的提問」，結果主持人馬上說：「外界有一派聲音認為，郭碧婷不是嫁給向佐，而是嫁給向太」，向佐聽完則嚴肅說，別人怎麼看無所謂，每個人都有自己的觀點，「當然我媽媽很疼碧婷，碧婷也很照顧爸爸媽媽」，並且強調，自己和妻小也都很幸福。

然則，向太（陳嵐）過往曾在「三孩來了」節目中，坦言很喜歡孩子多的家庭氛圍，因為會很熱鬧，也聊到有三個孩子的家庭都很厲害，便喊話兒子：「你要不要跟他們學習一下？因為你要準備做三孩的家庭。」不過，她也補充強調不是「逼生」，畢竟媳婦的身體健康很重要，「我是一個真的是很寵兒媳的一個婆婆」，強調婆媳關係很好。

向佐(右)與郭碧婷結婚4年風波不斷。圖／摘自微博 向佐(左)日前曬出兒子周歲宴的三代同堂照片。圖／摘自微博

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