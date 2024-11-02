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家寧走鐘獎後台吐「感情結束了」薔薔暖心開導 網心疼：快哭的樣子

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze

薔薔日前參加「2024走鐘獎」，10月31日她分享後台採訪其他YouTuber的影片，其中與家寧的互動，網友感受到薔薔的暖心，也心疼家寧講到「分手」時似乎快哭的樣子，希望她能走出情傷。

影片中薔薔已「YouTuber們公布圈內大秘密」為題問遇到的YouTuber們，家寧被問到時直吐「我……我我我…我」，有些不知該如何開口，之後說出「眾量級暫時停更了」、「結束播出」，薔薔隨後問「什麼時候再發？」、團隊也問「可以知道停更理由嗎？」，家寧欲言又止，隨後吐露「因為我們感情結束了」。

薔薔聽了馬上安慰她「越挫越勇，一定會更好的」，家寧則問薔薔「可以教我嗎？」薔薔關心問道「你走不出來嗎」家寧則坦言「花了很多時間」。隨後薔薔鼓勵她去不同地方看不同的男生，做回歸到自己的事，並開導她：「如果這個人今天他會離開，代表他不夠愛你，那他不夠愛你，妳幹嘛何必去為她難過」，告訴她可以花時間讓自己變得更好更發光，不用把重心放在一個男人身上，「妳的光在妳身上...今天會走丟的代表他不是妳的，如果他是妳的就不會走丟」。」而被問到是否算和平分手，家寧則表示「之後會說」。

網友看到該片段，表示家寧快哭的樣子看了讓人心疼，「看到家寧就眼眶泛紅了，她一定很辛苦」、「薔薔很會看欸，家寧都快哭了」，網友希望家寧走出情傷，還希望薔薔有機會可以帶著家寧到處瘋一瘋，釋放壓力。而有網友大讚薔薔很緩、很有共情感。看到家寧和薔薔互動的狀態，認為家寧說話看起來很正常。

重量級Andy、家寧頻傳情變，10月26日共同發聲明證實「結束關係」，表示已分手一段時間了。而兩人分道揚鑣皆有個人頻道經營，但家寧在聲明前一日開創新頻道「秘月期POPOO」的介紹影片，有網友看後覺得語氣狀態不自然，質疑她是否入邪教？指出她曾上心靈課程，擔心她「被洗腦」，掀起一陣心靈課程的討論，以及曾上過課的網紅也分享個人經歷。而和家寧相識多年的展榮展瑞談及家寧狀況，表示和他們最初所認識「口吃、會傻笑、天馬行空」的家寧沒有不同，並透露有關心對方，對方也表示自己沒有事。

家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
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家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
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家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
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家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
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家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
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家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze

家寧和薔薔談到眾量級頻道停更原因與情變。圖／擷自YouTube／林嘉凌 薔薔Maze
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