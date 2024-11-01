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康芮狂風超驚人！謝忻過一個路口「被颱風洗頭」 基隆住家慘況曝

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
謝忻颱風天被「洗頭」。 圖/摘自臉書
謝忻颱風天被「洗頭」。 圖/摘自臉書

康芮颱風昨天下午登陸台東縣成功鎮，昨晚在雲林縣麥寮出海。基隆市昨晚到今天凌晨，康芮颱風帶來強風大雨，約3時起風雨稍緩，壽山路等多處土石崩落、路樹傾倒道路無法通行，還有多處停電；另外，暖暖有貨櫃場多個貨櫃被強風吹倒，住在基隆的女星謝忻昨天也曝光家中颱風天的慘況。

昨天雖然是颱風天，但謝忻仍出門到台北內湖錄影，出門前還特地洗好頭，不料出門短短3分鐘的路程卻彷彿像是過了30分鐘，只是過一個路口卻被颱風「洗頭」，讓她無奈地問道：「我到底幹嘛洗頭？」錄完影後回到基隆住處，她更驚曝家中慘況，表示昨晚9點多就開始停電，「大概半小時的都是這樣。剛剛還不小心踩到貓⋯⋯」，而她半夜也不斷醒過來查看電力是否恢復，直到今（1）日早上才恢復供電。

今早謝忻無奈地在社群平台發文：「如果說山陀兒是討人厭又想法跳來跳去的雙子座；那康芮應該是直線思考的射手座，衝得快溜得也快。」更感謝台電搶修人員，「整個晚上風雨超大，他們一定搶修none-stop辛苦你們了，希望你們今天有機會可以好好的休息。」

謝忻颱風天被「洗頭」。 圖/摘自threads
謝忻颱風天被「洗頭」。 圖/摘自threads

謝忻颱風天被「洗頭」。 圖/摘自threads
謝忻颱風天被「洗頭」。 圖/摘自threads

康芮颱風 颱風假

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