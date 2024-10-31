李蒨蓉收變態露鳥照最在意「雜草叢生」 尪知情後反應曝光

李蒨蓉。圖／擷自臉書／李蒨蓉 Lee Chien Rong

李蒨蓉時常透過社群分享生活感受，30日深夜她透露有人竟私訊她「老二照」，而且超近特寫，她表示看老二照並不會讓她花容失色，也不是注意尺寸、姿勢，而是覺得對方私密處「雜草叢生！」

李蒨蓉自認中年婦女，沒有少女玻璃心，收到老二照注意點是對方私密處整理，透露當下想法，「我心想，怎麼不先修剪一下？拍張「乾淨」的照片，還是對方覺得這樣是正常？」

她表示平常習慣私密處整理，當天看到老二照後，「我就被提醒，拿起小夾子拔了幾根邊邊細毛～」她認為密處的整理、保養很重要，尤其是定期修剪，且她認為這不僅是女性的事，也提醒男性定期整理，「畢竟乾淨的男人才性感」。

此外，李蒨蓉稱她還直接跟老公說：「老公，我看見別人男人的老二！」，老公一開始驚嚇，但聽她解釋完後也哈哈大笑。

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