新婚3個月便確診乳癌 32歲女分享老公真實反應

癌症長期位於台灣十大死因之首，婦科則以乳癌、卵巢癌、子宮頸癌等為女性殺手，乳癌排名位居十大死因的第四名，而台北市議員許家蓓因子宮內膜癌過世，「震震有詞」呼籲女性對健康的重視。邀請乳癌抗癌鬥士米娜、婦產科醫師王樂明、資深媒體人狄志為、諮商心理師盧美妏探討「惱人的婦科癌症！輕忽當心生命、婚姻皆不保！」話題。

乳癌抗癌鬥士米娜在節目上現身說法，32歲的她確診乳癌，「當時剛結婚三個月，打擊蠻大的。」起初醫生說得模糊，請米娜與先生一起前來聽報告，先生還以為她懷孕，沒想到是罹患乳癌後，米娜說個性內斂的先生傳了封「不管發生什麼事，我都在。」的訊息，讓她安心不少。

她回想當時是乳癌一期，特定標靶藥物未給付早期乳癌，藥物需全自費花費一百多萬，「慶幸家人從小就幫我保險，保單給付有減輕醫療費用的壓力。」經歷過12次化療、17次標靶、兩次手術，「除了體力變差、掉髮等副作用，最擔心的是這些治療可能到最後是沒有收穫的。如果再來一次，心理衝擊更大。」化療後米娜開始一撮撮掉髮，索性剃光頭，她的先生用鼓勵方式陪伴著，稱呼她「小沙彌」，把她當作一般人正常的生活。米娜很慶幸自己當初做了全盤考量，聽取醫生建議切除乳房，同時進行重建隆乳手術，先生、家人、公婆也全力支持米娜的抗癌歷程。

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