颱風康芮威力強！紀曉君「我家樹斷了」 車被壓倒畫面曝光

颱風康芮來襲，強颱威力各地區狂風豪雨，女星紀曉君今（31）早於社群分享住家外頭景象，直呼「我家樹斷了」，曝光畫面可見路樹已被強風吹倒，還壓倒了機車！紀曉君還透露他們的汽車本來也停在會被路樹壓倒的地方，好在老公幾分鐘前才移車，不過摩托車還是被壓倒了。她呼籲道：「大家真的沒事不要出門很危險。」

而紀曉君早晨發文打招呼「早安，大家颱風平安」，當時有網友分享所在地狀況，透露「彰化海岸風大到爆，沒什麼雨」、「花蓮風雨超大」，還有人表示「花蓮市好可怕 閃電打雷 風雨交加」、「恆春風雨漸漸變大」，網友紛紛留言希望都能平安。

而隨著颱風逼近，風雨漸強，午後，中央氣象署表示颱風已於下午1時40分在台東縣成功鎮登陸。

紀曉君。圖／擷自臉書／紀曉君（曉君）

商品推薦