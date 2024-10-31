劉謙罹患肺腺癌手術8個月後狀態曝光 狗仔爆：多次拍到去看病
知名魔術師劉謙今年8月爆罹患肺腺癌，事後證實他2月時就返台動手術，恢復狀況良好，劉謙本人也親發聲表示目前很好，喊話「估計還能再變很久魔術」。而大陸狗仔30日曝光劉謙影片，並透露早前拍到他去看病。
大陸狗仔「會拍攝的百曉生」曝光影片中，劉謙一身黑衣黑帽，臉頰看來有點水腫，但精神狀態還不錯，而他似乎發現被拍，一度露出無奈表情。
狗仔表示早前曾拍到幾次劉謙去看醫生，直言「不知道今年春晚是否有期待」，網友則認為健康最重要，有網友看影片覺得劉謙胖了、老了，不過狀態還可以，也有人直呼：「認不出來了」。
更多推薦
▪劉德華火速宣布補辦！華嫂不哭了 守候小巨蛋示愛
▪被酸已經是過氣咖 胡瓜高EQ回應讓蔡阿嘎超佩服
▪《黑白大廚》三星爆醜聞仍將出席市府活動 網怒罵：浪費稅金
▪「零死角女神」推出寫真桌曆 林志玲御用攝影師掌鏡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言