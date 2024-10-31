劉謙罹患肺腺癌手術8個月後狀態曝光 狗仔爆：多次拍到去看病

知名魔術師劉謙今年8月爆罹患肺腺癌，事後證實他2月時就返台動手術，恢復狀況良好，劉謙本人也親發聲表示目前很好，喊話「估計還能再變很久魔術」。而大陸狗仔30日曝光劉謙影片，並透露早前拍到他去看病。

大陸狗仔「會拍攝的百曉生」曝光影片中，劉謙一身黑衣黑帽，臉頰看來有點水腫，但精神狀態還不錯，而他似乎發現被拍，一度露出無奈表情。

狗仔表示早前曾拍到幾次劉謙去看醫生，直言「不知道今年春晚是否有期待」，網友則認為健康最重要，有網友看影片覺得劉謙胖了、老了，不過狀態還可以，也有人直呼：「認不出來了」。

狗仔最近拍到劉謙。圖／擷自微博／會拍攝的百曉生

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