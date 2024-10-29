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實名制增加成本？YOASOBI主辦內幕曝光 霸氣全說了！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
YOASOBI明年2月要在台北小巨蛋開唱。圖／好玩國際文化提供
YOASOBI明年2月要在台北小巨蛋開唱。圖／好玩國際文化提供

近來周杰倫、張惠妹演唱會門票開賣，搶票大戰引發黃牛議題，也再次掀起購票實名制的爭論。本周四開唱的天王劉德華以及明年2月到訪的日本超級天團YOASOBI，都採實名登記抽選制，此做法是否能有效降低黃牛，以及究竟會增加多少成本？

YOASOBI年初首度在Zepp New Taipei舉辦演唱會，約16萬人同時上線搶票，1秒內完售。他們明年2月8、9日將在台北小巨蛋開唱，主辦單位祭出全場實名抽選制，下月1日登記起跑。外界好奇，採取實名制是否會增加人力、客訴等成本？主辦單位表示，其實此制度是希望公平，成本不是最大考量。

疫情之後，在台舉辦的實名制演唱會逐漸增多，起先是為了防疫，後結合抽選制更能實現公平，也能防堵黃牛。據了解，YOASOBI主辦單位「好玩文化」在演唱會入場時還會隨機抽考住址、身分證號等資訊，嚴格落實實名制，而非只是形式上。

至於成本，「好玩文化」以自身經驗分享，原本就有固定的人力負責入場整隊、說明，多一道實名查驗其實沒增加多少成本；實名制造成的客訴也不是大問題，畢竟原本就設有客服，處理各種疑難雜症。

YOASOBI將於10月26日起在東京和大阪舉行首次單獨巨蛋公演，12月起陸續前往首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市。

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