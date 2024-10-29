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許瑋甯認曾求助「心靈療法」　封后最想演：渣女

聯合報／ 記者趙大智／即時報導
許瑋甯曾因入戲過深求助心靈療法。記者沈昱嘉／攝影
許瑋甯曾因入戲過深求助心靈療法。記者沈昱嘉／攝影

許瑋甯今擔任心路基金會愛心大使，她剛再奪一座金鐘迷你劇集視后獎，仍想著如何精進，幾年前拍「紅衣小女孩」系列、「目擊者」後，因為迷失方向、極度焦慮，曾尋求心靈療法，跟諮詢師聊過2次，至於多人聚集的心靈成長課，她搖頭：「我沒辦法公開分享，因為很i，只能單獨跟老師談。」

YouTubeer家寧被懷疑受心靈成長課程影響「言行變詭異」，今許瑋甯被問是否也曾尋求幫助，她多年前曾因不知該如何把自己拉出來，有嘗試心靈療法，「這很正常，跟感冒去看耳鼻喉科一樣」。

近年找上許瑋甯的角色都十分沈重，像「誰是被害者」、「她和她的她」、「不夠善良的我們」，她投入很深，戲跟戲中間會相隔1個月左右，但仍被負能量籠照。不過如今已不需靠外力治療，就已經懂得如何走出來，老公邱澤也沒多做什麼，覺得專業演員應該可以克服。

心路「勇敢走新路–陪你一起勇敢前行」歲末募款活動即日起開跑，為答謝民眾的愛心，至明年（2025）2月28日止單次捐款金額滿3800元即可獲得心路庇護工場青年手作蛋捲禮盒，內含七種口味蛋捲；另有「勇氣＋皂組」贈品方案，單次捐款滿1500元即可獲得。誠摯邀請社會大眾踴躍響應，讓心智障礙者都能得到完善的服務資源，活出生命的好天天。活動詳情可上心路官網查詢：www.syinlu.org.tw。

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