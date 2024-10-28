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【即時短評】賴清德昔修法邀總統國情報告 也被判違憲

李易為女兒下達「禁愛令」38年 甚至揚言選立委修法

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
李易對女兒的交友問題很重視。圖／公視提供
李易對女兒的交友問題很重視。圖／公視提供

黃豪平搭檔精神科醫師鄧惠文主持的公視「少年願望事務所」邀請到藝人李易，分享在孩子隱私權和安全保護之間的掙扎。李易談到對女兒交往的限制，笑稱「希望她38歲再交男朋友」，並提及自己曾考慮裝設監視器，甚至開玩笑說「要選立委修法」以強化兒少保護。節目將於明（10/29）晚9時於公視播出，同時上架公視+平台。

「少年願望事務所」聚焦於不同世代的親子溝通，本集探討孩子的隱私需求與家長的安全考量。李易參與「我有隱私權！爸媽別再偷看我手機了！」主題討論，節目中提及自己雖然希望女兒在成年後再談戀愛，但也明白隨著孩子成長，過度介入並不可行，反而會引發更多問題。

李易說「女兒從小就很愛漂亮，身邊有不少男生朋友，我只能適度觀察、默默提醒自己要放手。」鄧惠文追問，若察覺孩子有異常行為怎麼辦？李易半開玩笑地透露，會用手機Zoom in偷偷觀察女兒的手機螢幕，並以韓國N號房事件為例，向孩子提醒網路的潛在風險。

李易強調：「這些事情可能發生在任何人身上，有問題一定要向父母求助。」，也認為「我並不是禁止她與他人互動，而是希望她了解什麼是對、什麼是錯。」

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