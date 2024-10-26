家寧分手後開個人頻道 網看她狀態「怪怪的」：要遠離邪教

百萬YouTuber「眾量級CROWD」家寧開個人頻道「秘月期POPOO」，25日上傳首支影片介紹新頻道，但網友卻看了影片卻驚呼「2024最佳恐怖片」、「感覺有卡到髒東西」，表示感覺超毛，「真的是要遠離邪教」，而家寧面對部分網友質疑她變的怪怪的，也留言回覆了。

家寧於影片中介紹個人新頻道「秘月期POPOO」，說道「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道；你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道，我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？」特別是看到當她說出「這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇，我好想知道更多」該段時，網友直呼超毛。

不少網友覺得家寧的眼神和狀態似乎變了，片中所言「好像說了什麼，但是什麼都沒說」。網友希望她過往純真搞笑可自然的模樣，不過也表示「她開心就好」。而家寧面對網友留言「在台灣邪教不能被舉報不能被禁止的嗎？」，家寧按讚並回覆「你可以去試試看」，被人猜測或許是求救訊號。不少網友認為她狀態怪怪的，她則要網友「多看幾次看看」，還有網友直接說「真的是要遠離邪教」，家寧也回覆三個愛心笑臉的表情符號，讓不少人憂心她狀況。

而家寧與Andy頻傳分手，兩人也於今（26）日中午發共同聲明，證實已經分手一陣子了。

家寧開個人新頻道。圖／擷自YouTube／秘月期POPOO

家寧回覆網友留言。圖／擷自YouTube／秘月期POPOO

家寧回覆網友留言。圖／擷自YouTube／秘月期POPOO

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