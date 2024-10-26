網紅醫黎雨青出軌 道歉文卻詳述妻病情稱「伴妻到最後」...遭岳母打臉

網紅醫師黎雨青出軌美女營養師陳嫚羚10年，正宮隱忍多年，近日傳出因腦溢血離世，享年46歲。黎雨青25日於社群發文「道歉與澄清」，坦承「十年前我在已婚的情況下，又有了另一段感情」：我是一個不完美的丈夫。

黎雨青承認出軌，同時也於聲明中以長文講述和老婆相識相愛，伴妻敖病痛至人生最後過程，寫下「與太太在一起的的25年，我們經歷人生的快樂、痛苦與無奈！此時的我深深感受人生無常與人情冷暖。」聲明文最後他認「大家對我在婚姻不忠的批評與指教我全然接受並反省，對婚姻不忠的確是我的錯」，不過他表示網上有許多對他的指控亦並非事實，呼籲大家不要再誤信抹黑的謠言和報導，勿以訛傳訛，「讓我太太安息吧，謝謝大家。」

不過大批網友對黎雨青的「道歉與澄清」並不買單，認為他如此詳述太太病情只為營造深情形象，說是道歉文卻對外遇小三簡略帶過，直酸「把元配的病況鉅細彌遺地寫出來，然後對自己十年的外遇輕描淡寫帶過，真是好厲害的稿喔」，轟「外遇就是外遇！！！掀太太的病史就可被原諒嗎？渣！」、「你怎麼忍心把你最愛的太太的病情鉅細靡遺的寫下來告知大眾，這叫「摯愛」？」

而他聲明中提到「隱瞞病情不想讓爸媽操心...成為日後爆發家庭紛爭的導火線」、「身為長子沒有盡到傳宗接代的責任，父親長達半年不跟我說話，某次他跟太太爆發爭執後決裂，後來甚至要求我離婚再娶」、「夾在爸爸責難、太太病情中間的我充滿壓力與挫敗。2014年我因為工作而認識了陳小姐，逐漸產生了感情」等內容，網友更砲轟他「拿父母來合理化自己的外遇」是不齒行為。

除了網友痛批其「道歉文」，正宮母親則留言打臉黎雨青，回應「「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沈默了，感謝各位仗義直言」。女大律師李怡貞看到了則安慰正宮母親「會沒事的」，要對方好好照顧身體最重要。

正宮母親留言。圖／擷自臉書

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