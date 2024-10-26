快訊

淡水捷運站爆人潮！粉專提醒「不要再前往」又刪文 北捷解釋了

高雄萬聖節活動人潮擠爆捷運站 民眾怒轟交管破功：疏運沒規劃

宜蘭五結重大車禍…轎車疑過彎失速飛越分隔島撞對向2車 釀4傷1命危

聽新聞
0:00 / 0:00

網紅醫黎雨青出軌 道歉文卻詳述妻病情稱「伴妻到最後」...遭岳母打臉

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
網紅醫師黎雨青爆出軌美女營養師陳嫚羚10年。圖／擷自YouTube／全民星攻略
網紅醫師黎雨青爆出軌美女營養師陳嫚羚10年。圖／擷自YouTube／全民星攻略

網紅醫師黎雨青出軌美女營養師陳嫚羚10年，正宮隱忍多年，近日傳出因腦溢血離世，享年46歲。黎雨青25日於社群發文「道歉與澄清」，坦承「十年前我在已婚的情況下，又有了另一段感情」：我是一個不完美的丈夫。

黎雨青承認出軌，同時也於聲明中以長文講述和老婆相識相愛，伴妻敖病痛至人生最後過程，寫下「與太太在一起的的25年，我們經歷人生的快樂、痛苦與無奈！此時的我深深感受人生無常與人情冷暖。」聲明文最後他認「大家對我在婚姻不忠的批評與指教我全然接受並反省，對婚姻不忠的確是我的錯」，不過他表示網上有許多對他的指控亦並非事實，呼籲大家不要再誤信抹黑的謠言和報導，勿以訛傳訛，「讓我太太安息吧，謝謝大家。」

不過大批網友對黎雨青的「道歉與澄清」並不買單，認為他如此詳述太太病情只為營造深情形象，說是道歉文卻對外遇小三簡略帶過，直酸「把元配的病況鉅細彌遺地寫出來，然後對自己十年的外遇輕描淡寫帶過，真是好厲害的稿喔」，轟「外遇就是外遇！！！掀太太的病史就可被原諒嗎？渣！」、「你怎麼忍心把你最愛的太太的病情鉅細靡遺的寫下來告知大眾，這叫「摯愛」？」

而他聲明中提到「隱瞞病情不想讓爸媽操心...成為日後爆發家庭紛爭的導火線」、「身為長子沒有盡到傳宗接代的責任，父親長達半年不跟我說話，某次他跟太太爆發爭執後決裂，後來甚至要求我離婚再娶」、「夾在爸爸責難、太太病情中間的我充滿壓力與挫敗。2014年我因為工作而認識了陳小姐，逐漸產生了感情」等內容，網友更砲轟他「拿父母來合理化自己的外遇」是不齒行為。

除了網友痛批其「道歉文」，正宮母親則留言打臉黎雨青，回應「「我女兒長期被黎醫師和小三欺凌含恨抑鬱而終，本想低調和他解決，沒想到他竟高調表彰自己照顧病妻的豐功偉績，讓我女兒再次受到傷害，我不能再沈默了，感謝各位仗義直言」。女大律師李怡貞看到了則安慰正宮母親「會沒事的」，要對方好好照顧身體最重要。

編輯推薦

正宮母親留言。圖／擷自臉書
正宮母親留言。圖／擷自臉書

相關新聞

網紅醫黎雨青出軌 道歉文卻詳述妻病情稱「伴妻到最後」...遭岳母打臉

黎雨青25日於社群發文「道歉與澄清」，坦承「十年前我在已婚的情況下，又有了另一段感情」：我是一個不完美的丈夫。

56歲趙正平秀超音波照「有後」了 喜喊：男寶快生惹

今年才剛宣布梅開二度的趙正平，一直保護新婚妻子不露面，原來背後藏原因，他剛公布快訊，原來老婆懷孕了，他秀出超音波照片寫下...

王少偉大方談許藍方「相處非常舒服」 喊話：在等她跟我告白

王少偉與「最美性學博士」許藍方的緋聞傳久了，雙方不諱言對彼此有好感，近日王少偉在節目《命運好好玩》中又被問情事，他也侃侃而談與對方現況。

「泰版Angelababy」邱敏敏涉直銷詐騙遭逮入獄 未適應監獄生活喊胃痛

泰國 The Icon Group 遭檢舉直銷詐騙而被警方調查，被捕的公司代表中有多位泰國知名演藝人員，包括人氣女星邱敏敏（Min）...

宋枝恩婚禮催淚 小叔致詞提「大小便失禁」惹議

南韓女團 Secret 成員宋枝恩去年認愛「韓版椅人」Youtuber朴偉，於本月（10月）舉行婚禮...

退圈4個月後腫了！賴冠霖成台灣文化代表 網驚：轉到「紅色賽道」上岸了？

賴冠霖參加《Produce 101》第二季成團，以「Wanna One」成員出道，自團體畢業後曾在中國發展，一度被視為人氣新星，但今年6月14日他突然將微博改成全黑，發文「轉變賽道」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。