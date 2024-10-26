56歲趙正平秀超音波照「有後」了 喜喊：男寶快生惹

今年才剛宣布梅開二度的趙正平，一直保護新婚妻子不露面，原來背後藏原因，他剛公布快訊，原來老婆懷孕了，他秀出超音波照片寫下，「男寶啦，快生惹，待產的事沒有頭緒，育兒神器有推薦的嗎?」

趙正平今年56歲，信主的他說，感謝上帝賜予這份生命的禮物，詩篇127:3「兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所給的賞賜。」這孩子的到來對他們而言是無法言喻的恩典，「但我們滿懷感恩，因為這一切都蒙受祝福。我們將以感恩的心陪伴這孩子成長，無論面對什麼挑戰，我們會互相彼此扶持」。

趙正平今年初和小22歲的空姐女友登記結婚，成家後他依然霸氣，不過聊到老婆，則一改變低調靦腆，哪一天登記？去的時候有沒有牽手？他稱都忘了，只辦了幾桌家宴和親友分享喜悅，連跟他組團友好多年的「景行廳男孩」的梁赫群、林智賢都沒見過「嫂夫人」。

如今趙家有後，他也開心了。

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