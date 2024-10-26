王少偉大方談許藍方「相處非常舒服」 喊話：在等她跟我告白
王少偉與「最美性學博士」許藍方的緋聞傳久了，雙方不諱言對彼此有好感，節目上談感情話題也常被聯想在一起，就連日前王少偉分享買房也引主持人阿Ken好奇女主人是不是「許博士」。而近日王少偉在節目《命運好好玩》中又被問情事，他也侃侃而談與對方現況。
王少偉在《命運好好玩》被主持人何篤霖挑明問與許藍方現在關係，何篤霖表示許藍方早前才上這節目，然後直接對王少偉說：「我覺得她OK，但等你開口」，並吐槽王少偉「但你有機車對不對」，王少偉則表示女方曾說是屬於「不能跟她告白」的人，所以他想到對策，「我就等她跟我告白」。
何篤霖說，當和許藍方聊到王少偉時，能感覺到對方釋放出「願意」的感覺，王少偉則認為許藍方給人感覺滿期待有愛情出現，但又跟人說不能跟她告白，自相矛盾，可能還在自我摸索的階段。對於兩人目前相處關係，王少偉坦言「是非常舒服的」。
而眾人極力支持兩人在一起，王少偉也坦言現在對愛情想法跟以前不太一樣，覺得如果友情可以很舒服，相處得很愉快，千萬不要隨便衝動的走入愛情。直言恐因愛情沒結果又失去原本相處很好的朋友。
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