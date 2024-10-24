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宋枝恩婚禮催淚 小叔致詞提「大小便失禁」惹議

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
宋枝恩與朴偉婚禮感人催淚。圖／擷自YouTube／위라클 WERACLE
宋枝恩與朴偉婚禮感人催淚。圖／擷自YouTube／위라클 WERACLE

南韓女團 Secret 成員宋枝恩去年認愛「韓版椅人」Youtuber朴偉，於本月（10月）舉行婚禮。男方婚禮後於YouTube頻道公開當日畫面，有歡樂、有淚水，場面溫馨感人。不過當日小叔的致詞內容卻引起網友批評，認為其中有些實在沒必要在婚禮上提起。

朴偉弟弟致詞時談到哥哥因事故癱瘓，遇到嫂嫂後兩人互動，感謝嫂嫂宋枝恩對哥哥的照顧，內容催淚。但他舉例朴偉大小便失禁宋枝恩二話不說馬上處理，以及曾和哥哥談到「殘障是什麼？」，他當時回哥哥「是把我們家牢牢綁在一起的線」，婚禮上他分享段兄弟對話，並稱「那條線也牢牢綁住了嫂嫂」，最後向宋枝恩表達感謝之情，「謝謝你成為我們家人」。

雖然朴偉弟弟想分享宋枝恩對哥哥的照顧，以及兩人之間、家庭之間的情感，但有網友認為婚禮上沒必要特別提「大小便失禁」，並稱「又不是娶回家當護理師」，但也有網友覺得新郎新娘本人沒意見，外人也沒必要多評論。而致詞內容惹議後，則遭修改處理。

宋枝恩與朴偉婚禮感人催淚。圖／擷自YouTube／위라클 WERACLE
宋枝恩與朴偉婚禮感人催淚。圖／擷自YouTube／위라클 WERACLE

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