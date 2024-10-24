「泰版Angelababy」邱敏敏涉直銷詐騙遭逮入獄 未適應監獄生活喊胃痛

選美冠軍出身，有「泰版Angelababy」之稱的女星邱敏敏（小名Min）演、歌、模特兒多方發展，演出《金魚》、《偷心俏冤家》、《我們的限時約定》等影視作品，為泰國人氣女星，驚傳近期涉詐欺遭逮，收押入獄，形象崩壞。

泰國 The Icon Group 遭檢舉直銷詐騙而被警方調查，被捕的公司代表中有多位泰國知名演藝人員，包括人氣女星邱敏敏（Min）、知名男演員 Sam Yuranunt、電視節目主持人 Kan Kantathavorn 等共18人遭逮。

綜合泰媒報導，邱敏敏涉直銷詐騙接受調查，因調查人員反對保釋，邱敏敏與其他女性嫌疑人被移送入女子監獄候審，有記者爆料稱與邱敏敏律師聯繫上，律師透露邱敏敏堅稱沒有做錯，她目前還未適應監獄生活，除因胃病感到腹痛外，精神狀態還算不錯。而其男友事後也為其送藥，健康沒有太大問題。

「The Icon Group」一案為泰國近期爆出的大型直銷詐騙案，受害者已超過500人，金額高達1.18億泰銖（約1.1億台幣），除了規模龐大，人氣明星為涉案公司代言亦引起極大關注，不少捲入風波的藝人紛紛發聲表示僅代言產品，未參與公司銷售業務，對詐騙事件感到震驚，也對受害者表達歉意。

泰國女星邱敏敏（小名Min）涉詐騙遭逮入獄。圖／擷自IG／minpechaya

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