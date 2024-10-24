快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

退圈4個月後腫了！賴冠霖成台灣文化代表 網驚：轉到「紅色賽道」上岸了？

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見賴冠霖。圖／擷自微博
央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見賴冠霖。圖／擷自微博

男星賴冠霖參加《Produce 101》第二季成團，以「Wanna One」成員出道，自團體畢業後曾在中國發展，一度被視為人氣新星，但今年6月14日他突然將微博改成全黑，發文「轉變賽道」，外界猜測他退出演藝圈，隔日他更正式告別幕前，表示已與公司解約，並透露選擇轉幕後，而今陸網突發現在央視新聞畫面中，西裝筆挺坐在一群政界人士中，讓陸網友直呼「原來是換到紅色賽道了」。

央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見頂著小平頭，穿著西裝的賴冠霖，臉龐看來比偶像時期圓潤不少。

而「賴冠霖 賽道」一度衝到微博熱搜第一，網友驚呼他當初說要轉變賽道，原來是轉到「紅色賽道」，粉絲指出他當導演有作品了，是以台灣文化界人士代表出席進行交流。而有網友則評論「怪不得當初那麼有底氣」。

編輯推薦

賴冠霖（後排右一）成台灣文化代表與會。圖／擷自微博
賴冠霖（後排右一）成台灣文化代表與會。圖／擷自微博

央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見賴冠霖。圖／擷自微博
央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見賴冠霖。圖／擷自微博

央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見賴冠霖。圖／擷自微博
央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見賴冠霖。圖／擷自微博

相關新聞

「泰版Angelababy」邱敏敏涉直銷詐騙遭逮入獄 未適應監獄生活喊胃痛

泰國 The Icon Group 遭檢舉直銷詐騙而被警方調查，被捕的公司代表中有多位泰國知名演藝人員，包括人氣女星邱敏敏（Min）...

宋枝恩婚禮催淚 小叔致詞提「大小便失禁」惹議

南韓女團 Secret 成員宋枝恩去年認愛「韓版椅人」Youtuber朴偉，於本月（10月）舉行婚禮...

退圈4個月後腫了！賴冠霖成台灣文化代表 網驚：轉到「紅色賽道」上岸了？

賴冠霖參加《Produce 101》第二季成團，以「Wanna One」成員出道，自團體畢業後曾在中國發展，一度被視為人氣新星，但今年6月14日他突然將微博改成全黑，發文「轉變賽道」...

余祥銓曝李亞萍無法開刀「靠藥物止痛」 下月將現身金孫抓周趴

72歲李亞萍近來傳出健康狀況不佳，一度傳關節痛到無法走路，甚至住院，需靠輪椅代步...

全網暴動「仙女下凡片」！她真實身分被挖出

林逸欣帶領大家乘坐時光機，釋出「經典動漫主題曲串燒」影片催票，親自編曲串連「灌籃高手」、「七龍珠」和「名偵探柯南」主題曲...

Jessi捲暴力事件房事停擺 前娛記爆「施暴者有聯絡她」

南韓女歌手 Jessi 日前捲同行友人毆打粉絲暴力事件，她當下未協助報警便離場，事後發文強調「不認識施暴者」，引網友批評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。