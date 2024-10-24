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退圈4個月後腫了！賴冠霖成台灣文化代表 網驚：轉到「紅色賽道」上岸了？
男星賴冠霖參加《Produce 101》第二季成團，以「Wanna One」成員出道，自團體畢業後曾在中國發展，一度被視為人氣新星，但今年6月14日他突然將微博改成全黑，發文「轉變賽道」，外界猜測他退出演藝圈，隔日他更正式告別幕前，表示已與公司解約，並透露選擇轉幕後，而今陸網突發現在央視新聞畫面中，西裝筆挺坐在一群政界人士中，讓陸網友直呼「原來是換到紅色賽道了」。
央視《新聞直播間》報導大陸國台辦主任宋濤會見台灣文化界人士的新聞，當中赫見頂著小平頭，穿著西裝的賴冠霖，臉龐看來比偶像時期圓潤不少。
而「賴冠霖 賽道」一度衝到微博熱搜第一，網友驚呼他當初說要轉變賽道，原來是轉到「紅色賽道」，粉絲指出他當導演有作品了，是以台灣文化界人士代表出席進行交流。而有網友則評論「怪不得當初那麼有底氣」。
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