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余祥銓曝李亞萍無法開刀「靠藥物止痛」 下月將現身金孫抓周趴
72歲李亞萍近來傳出健康狀況不佳，一度傳關節痛到無法走路，甚至住院，需靠輪椅代步，早前《三立新聞網》報導她就醫後被診斷為肌膜炎導致軟骨磨損，靠藥物減緩疼痛，稍有好轉。而外界關心她狀況，《三立新聞網》今再報導，余祥銓23日錄節目受訪時，透露媽媽李亞萍現況，表示醫生說因為李亞萍年紀太大不能開刀，目前只能靠止痛藥。
他也提到李亞萍是去洗頭時不小心跌倒，膝蓋有受傷，但好在沒有撞到頭。他表示當時家人都不在現場，還好有不少路人過去扶她。他也透露這一摔之後，李亞萍現在走路也常跌倒。而他前幾天才分享見余天環抱著李亞萍搭乘電梯的影片，直呼「我爸媽都70幾歲了，還在談戀愛果然是模範夫妻」，不過也解釋兩人是心疼彼此「太累、腳痛」，所以擠同一台電梯。
而據《三立新聞網》報導，余祥銓和柔柔將於下個月13日幫女兒辦抓周派對，作為阿公阿嬤的余天、李亞萍以邀請人身份發出邀請卡，邀媒體參加金孫周歲慶生派對，屆時勢必三代同堂都露面。
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