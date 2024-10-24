全網暴動「仙女下凡片」！她真實身分被挖出
林逸欣帶領大家乘坐時光機，釋出「經典動漫主題曲串燒」影片催票，親自編曲串連「灌籃高手」、「七龍珠」和「名偵探柯南」主題曲，其中還有其自創曲「灰色彩虹」，展現出洋溢才華。
她在影片中亮麗拉琴，透露拍攝因遇到颱風延期2次，第3次團隊在細雨中驅車抵達東北角，老天爺相當給力，她開心說：「太陽公公的聖光超美，我們趕緊速速搶拍。」克服天氣問題之後，他們在陰陽海拍攝時不時遇到人車闖入，同時得配合紅綠燈變化不斷搶拍，過程煎熬卻也趣味橫生。
影片中可見東北角瑞芳、九份和林口水牛坑美景，林逸欣事後開心說：「雖然強碰2次颱風，足足延期1個月才得以成行。」但她慶幸結果順利而完美，「真的好事多磨，相信所有的安排，都是最好的安排」。由於動漫魅力無遠弗屆，影片也吸引來自世界各地的網友留言，有人大讚她是仙女下凡，其中讓林逸欣印象最深刻的是「全世界今天都在搶周杰倫，但我沒有，我只買林逸欣的」。
而林逸欣為11月3日「Keep Playing！」演唱會下足苦心，準備替前100名粉絲準備專屬限量大禮，門票於KKTIX、全家Fami Port機台熱賣中。
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