Jessi捲暴力事件房事停擺 前娛記爆「施暴者有聯絡她」
南韓女歌手 Jessi 日前捲同行友人毆打粉絲暴力事件，她當下未協助報警便離場，事後發文強調「不認識施暴者」，引網友批評，事後又被韓媒挖出疑似早就和施暴者拍親密合照，韓網友砲轟她說謊，形象大傷，經紀公司也宣布經協商後與 Jessi 解約。
而前娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩爆料，在 JTBC 曝光監視器畫面到 Jessi 赴警局接受調查前這段期間，其實施暴者有與 Jessi 聯絡，但他無法得知兩人通話內容，而 Jessi 會向警方全盤托出成為案件焦點。
此外，李鎮浩還爆料指 Jessi 的朋友其實早就勸她別和那群人玩在一起，如今出事了，其好友並不意外。
而 Jessi 最近才為買豪宅貸款20億韓幣（約4600萬台幣），今捲暴力事件受警方調查，裝潢進度停擺，難以放心思在處理房事上。
更多推薦
▪獨家回應／土耳其恐攻 吳宗憲「玩很大」越洋回報在地最新狀況
▪黃聖依貴婦人設翻車！爆拎假愛馬仕「富豪老公送假包」
▪蔡尚樺陽明山拜拜竟遇車禍 行車紀錄器拍下驚悚瞬間
▪網友搶不到票發起「爬下水道、通風管」聽周杰倫演唱會
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言