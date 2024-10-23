Jessi捲暴力事件房事停擺 前娛記爆「施暴者有聯絡她」

南韓女歌手 Jessi 日前捲同行友人毆打粉絲暴力事件，她當下未協助報警便離場，事後發文強調「不認識施暴者」，引網友批評，事後又被韓媒挖出疑似早就和施暴者拍親密合照，韓網友砲轟她說謊，形象大傷，經紀公司也宣布經協商後與 Jessi 解約。

而前娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩爆料，在 JTBC 曝光監視器畫面到 Jessi 赴警局接受調查前這段期間，其實施暴者有與 Jessi 聯絡，但他無法得知兩人通話內容，而 Jessi 會向警方全盤托出成為案件焦點。

此外，李鎮浩還爆料指 Jessi 的朋友其實早就勸她別和那群人玩在一起，如今出事了，其好友並不意外。

而 Jessi 最近才為買豪宅貸款20億韓幣（約4600萬台幣），今捲暴力事件受警方調查，裝潢進度停擺，難以放心思在處理房事上。

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