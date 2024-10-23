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張書豪曝情史認「交往夜店妹」 小S秒追問：歐陽龍知道嗎

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
歐陽妮妮與交往5年半的男友張書豪7月登記結婚後，日前公布懷孕喜訊。圖／摘自歐陽妮妮IG
歐陽妮妮與交往5年半的男友張書豪7月登記結婚後，日前公布懷孕喜訊。圖／摘自歐陽妮妮IG

歐陽妮妮與交往5年半的男友張書豪7月登記結婚後，日前公布懷孕喜訊。近日張書豪參加小S節目，面對一連串犀利問題，張書豪嚇得直呼：「真的是……，沒怎麼樣被她（小S）表情都弄得有怎麼樣」。

張書豪近日參加小S節目《小姐不熙娣》聊起過去情史，坦言多年前在夜店遇到一位心儀對象，好友還幫忙牽線，事後順利交往2個月。小S一聽則好奇問：「歐陽龍大哥知道這件事嗎」，張書豪驚恐地笑說：「我當然不會跟他講這個啊」。

小S還繼續追問當時兩人進展，張書豪則坦言「什麼事都發生了」，並急忙解釋已經是20多歲的事情，主持人派翠克吐聽了便吐槽說：「幹嘛那麼慌張，小時候的事情啊！而且你們還有交往」。

面對小S一連串犀利的提問，張書豪忍不住直呼：「真的是……，沒怎麼樣被她（小S）表情都弄得有怎麼樣」。

張書豪近日參加小S節目《小姐不熙娣》聊起過去情史。圖/摘自《小姐不熙娣》YT
張書豪近日參加小S節目《小姐不熙娣》聊起過去情史。圖/摘自《小姐不熙娣》YT

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