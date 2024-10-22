見錢眼開！百萬現鈔搬進攝影棚 金曲歌王反應曝光

歌手李英宏橫跨戲劇挑戰BL劇，與同劇演員劉泯廷、涂善存、張豐豪上公視台語台綜藝節目「全家有智慧」爭奪獎金，主持人林美秀一見到四位演員，頻頻讚賞：「現在男孩子的臉，都長得很帥，所以叫女孩子來看戲就對了。」在劇中飾演酒吧老闆的李英宏，被主持人阿松虧是「酒店老闆」，林美秀馬上護著李英宏，「抱歉，我們是年輕人」李英宏也緊張糾正是「PUB」老闆。

另一隊P.K.隊伍的隊長，也是最近從音樂界橫跨實境節目主持的「金曲歌王」Leo王，率領音樂好朋友GIN、潤少、顏冠希來爭奪百萬獎金。林美秀好奇問兩隊隊伍，「你們相信真的有100萬嗎？」大家半信半疑，讓阿松決定將百萬現金搬到攝影棚，大家一看到好幾疊千鈔，現場氣氛瞬間來到最高點，讓Leo王迫不及待，思考拿到百萬後要怎麼花。

在其中一個關卡「兩家來拚台」，李英宏率先選擇關鍵字題目答題，其中一題，「騎摩托車沒戴安全帽罰多少？」李英宏毫不猶豫地回答：「500元」，讓現場笑成一片，林美秀直虧是不是有被開過罰單，李英宏急忙解釋說：「我沒被罰過，我知道這條罰款，差不多幾年前改的，我記得以前小時候都沒有戴。」顧問王秀容老師也自爆曾被開過罰單，提醒大家都要注意安全。

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