快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

見錢眼開！百萬現鈔搬進攝影棚 金曲歌王反應曝光

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
Leo王一看到獎金百萬，迫不及待思考要怎麼花。圖／公視台語台提供
Leo王一看到獎金百萬，迫不及待思考要怎麼花。圖／公視台語台提供

歌手李英宏橫跨戲劇挑戰BL劇，與同劇演員劉泯廷、涂善存、張豐豪上公視台語台綜藝節目「全家有智慧」爭奪獎金，主持人林美秀一見到四位演員，頻頻讚賞：「現在男孩子的臉，都長得很帥，所以叫女孩子來看戲就對了。」在劇中飾演酒吧老闆的李英宏，被主持人阿松虧是「酒店老闆」，林美秀馬上護著李英宏，「抱歉，我們是年輕人」李英宏也緊張糾正是「PUB」老闆。

另一隊P.K.隊伍的隊長，也是最近從音樂界橫跨實境節目主持的「金曲歌王」Leo王，率領音樂好朋友GIN、潤少、顏冠希來爭奪百萬獎金。林美秀好奇問兩隊隊伍，「你們相信真的有100萬嗎？」大家半信半疑，讓阿松決定將百萬現金搬到攝影棚，大家一看到好幾疊千鈔，現場氣氛瞬間來到最高點，讓Leo王迫不及待，思考拿到百萬後要怎麼花。

在其中一個關卡「兩家來拚台」，李英宏率先選擇關鍵字題目答題，其中一題，「騎摩托車沒戴安全帽罰多少？」李英宏毫不猶豫地回答：「500元」，讓現場笑成一片，林美秀直虧是不是有被開過罰單，李英宏急忙解釋說：「我沒被罰過，我知道這條罰款，差不多幾年前改的，我記得以前小時候都沒有戴。」顧問王秀容老師也自爆曾被開過罰單，提醒大家都要注意安全。

編輯推薦

相關新聞

女星好心收留閨密...對方竟爬上男友床！渣男出軌家中找到「小三原味內褲」

藝人李采潔（李開開）在《新聞挖挖哇》中談「就是不分手」話題，透露某任渣男男友多次偷吃....

見錢眼開！百萬現鈔搬進攝影棚 金曲歌王反應曝光

歌手李英宏橫跨戲劇挑戰BL劇，與同劇演員劉泯廷、涂善存、張豐豪上公視台語台綜藝節目「全家有智慧」爭奪獎金，主持人林美秀一...

逸祥謝「金鐘獎的溫柔」 緬懷故人見好友山豬身影：天上的你此刻在開懷大笑吧！

逸祥見好友山豬（陳俊甫）也出現在緬懷故人的畫面中，讓他有感而發...

黃鐙輝不忍了！怒指萁媽「賭輸賣房」還跟他討錢去付

中天「小明星大跟班」日前討論「丈母娘看女婿越看越滿意，理想女婿職業排行榜」話題，藝人黃鐙輝覺得丈母娘萁媽應該最想要女兒嫁給富二代：「我跟萁萁要結婚，她只問了一句『你有沒有錢』，我說『沒有』，她就說『那你有沒有房子、車子』，我說『沒有，我只有一台50c.c的機車』，她就罵髒話說『你沒錢、沒車、沒房，還想娶我女兒』。」

網紅開箱「獵人」卡包被炎上 陳沂批麥當勞亂發公關品

麥當勞和知名動漫「獵人」推出聯名商品，有網紅在收到麥當勞寄來的聯名商品，進行開箱時卻直言沒看過「獵人」而被網友炎上，網友...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。