見錢眼開！百萬現鈔搬進攝影棚 金曲歌王反應曝光
歌手李英宏橫跨戲劇挑戰BL劇，與同劇演員劉泯廷、涂善存、張豐豪上公視台語台綜藝節目「全家有智慧」爭奪獎金，主持人林美秀一見到四位演員，頻頻讚賞：「現在男孩子的臉，都長得很帥，所以叫女孩子來看戲就對了。」在劇中飾演酒吧老闆的李英宏，被主持人阿松虧是「酒店老闆」，林美秀馬上護著李英宏，「抱歉，我們是年輕人」李英宏也緊張糾正是「PUB」老闆。
另一隊P.K.隊伍的隊長，也是最近從音樂界橫跨實境節目主持的「金曲歌王」Leo王，率領音樂好朋友GIN、潤少、顏冠希來爭奪百萬獎金。林美秀好奇問兩隊隊伍，「你們相信真的有100萬嗎？」大家半信半疑，讓阿松決定將百萬現金搬到攝影棚，大家一看到好幾疊千鈔，現場氣氛瞬間來到最高點，讓Leo王迫不及待，思考拿到百萬後要怎麼花。
在其中一個關卡「兩家來拚台」，李英宏率先選擇關鍵字題目答題，其中一題，「騎摩托車沒戴安全帽罰多少？」李英宏毫不猶豫地回答：「500元」，讓現場笑成一片，林美秀直虧是不是有被開過罰單，李英宏急忙解釋說：「我沒被罰過，我知道這條罰款，差不多幾年前改的，我記得以前小時候都沒有戴。」顧問王秀容老師也自爆曾被開過罰單，提醒大家都要注意安全。
更多推薦
▪金鐘59／典禮收視率出爐！許效舜痛哭、許瑋甯連莊最吸睛
▪金鐘59／楊銘威笑方志友「就妳沒中」 一句話讓他啞口無言
▪三上悠亞「0偽裝」吃阜杭豆漿 畫面吸引上萬網友朝聖
▪張菲擁「上千張鴻海」20年捨不得賣 鄉民試算現值驚呆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言