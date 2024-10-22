女星好心收留閨密...對方竟爬上男友床！渣男出軌家中找到「小三原味內褲」

藝人李采潔（李開開）在《新聞挖挖哇》中談「就是不分手」話題，透露某任渣男男友多次偷吃，小三竟然還是閨蜜，而她發現遭背叛的關鍵是在家中發現小三的內褲。

李采潔分享過往戀情，透露和某任男友同居期間，對方多次偷吃她都未發現，直到有一次在家中發現女性內褲，且是已經穿過的，才發現男方出軌，她還發現女用內褲竟是她閨蜜的，甚至之後又發現絲襪等偷吃證據。

李采潔透露當時閨蜜和家裡人吵架，她好心收留對方，「睡著睡著就有一天...然後睡到我床上去了」。但她表示其實當下還不知情，是之後某天她在家中角落發現有一件「沒有洗過的內褲」，回想了一下後ｚ發現「這不是我朋友內褲嗎」，事後才知道男友出軌她閨蜜。

不僅如此，李采潔還有過抓姦在床的經歷，直擊男友和小三床上激戰，事後男方稱是為了新鮮感，下跪求原諒，她也忍下去，然而一次次被背叛，她仍忍了一年才死心斬戀情。她透露其實當時身邊很多人早已知情，但都不敢告訴她，「我是最後一個才知道的」。她還稱自己是「母愛作祟」，才一次次被渣男所傷。

李采潔分享某任男友出軌，對象竟是她閨蜜。圖／擷自YouTube／新聞挖挖哇

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李采潔分享某任男友出軌，對象竟是她閨蜜。圖／擷自YouTube／新聞挖挖哇

李采潔分享某任男友出軌，對象竟是她閨蜜。圖／擷自YouTube／新聞挖挖哇

李采潔分享某任男友出軌，對象竟是她閨蜜。圖／擷自YouTube／新聞挖挖哇

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李采潔分享某任男友出軌，對象竟是她閨蜜。圖／擷自YouTube／新聞挖挖哇

李采潔分享某任男友出軌，對象竟是她閨蜜。圖／擷自YouTube／新聞挖挖哇

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