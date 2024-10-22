逸祥謝「金鐘獎的溫柔」 緬懷故人見好友山豬身影：天上的你此刻在開懷大笑吧！

金鐘獎節目類頒獎典禮上「緬懷已故影視工作者」讓人淚目，藝人逸祥見好友山豬（陳俊甫）也出現在緬懷故人的畫面中，讓他有感而發。

逸祥21日發文，表示看金鐘獎頒獎典禮，有很多優秀的主持人、演員以及幕後辛苦的工作人員，對無論是否得獎，大家都很認真，讓人敬佩，隨後吐露演藝圈幕前光鮮亮麗，背後心酸卻鮮為人知，感慨「好不容易熬了幾十年紅了，可能過沒幾年就被遺忘了。」

逸祥表示典禮中最讓他感動的就是「緬懷影已故影視工作者」的部分，好友山豬（陳俊甫）的身影也在列。他坦言隨著時間流逝很多人可能會漸漸被淡忘，但對於相處多年的好友來說，是一輩子也忘不了的。

他回憶山豬，「謝謝你一直帶給大家歡笑，無數個想腳本的夜晚，只為了看見觀眾的笑容」，並感性寫下：「如今，你的努力跟付出都被大家看見了，在天上的你，此刻也在開懷大笑吧！」最後還說道：「謝謝金鐘獎的溫柔」。

商品推薦