黃鐙輝不忍了！怒指萁媽「賭輸賣房」還跟他討錢去付

中天「小明星大跟班」日前討論「丈母娘看女婿越看越滿意，理想女婿職業排行榜」話題，藝人黃鐙輝覺得丈母娘萁媽應該最想要女兒嫁給富二代：「我跟萁萁要結婚，她只問了一句『你有沒有錢』，我說『沒有』，她就說『那你有沒有房子、車子』，我說『沒有，我只有一台50c.c的機車』，她就罵髒話說『你沒錢、沒車、沒房，還想娶我女兒』。」

萁媽則解釋是因為心疼女兒：「我看到萁萁大肚子，夫妻倆竟然還騎著摩托車出去，你知道當年萁萁嫁給你時，我每天哭嗎？」主持人吳宗憲則替黃鐙輝說話：「妳女兒嫁到績優股，這個孩子善良，兒孫自有兒孫福，妳看鐙輝現在也演男主角。」但黃鐙輝聽完卻透露萁媽從不關注他的作品：「她都沒看，我拍電影她不看，拍電視她也不看，只有每個月5號才會打電話跟我說『這個月的錢還沒進來』。」

黃鐙輝也很好奇為什麼長輩都不太能接受演藝人員：「對演藝人員都會有一種『他們好像沒有用』、『有一餐沒一餐的』，像我丈母娘那時候知道我在演藝圈當助理主持時，就說我一定很亂，不要跟我在一起，因為我一定會拋棄萁萁。」萁媽則說是因為黃鐙輝和女兒外型差太多，才會讓人覺得沒安全感，而她更質疑黃鐙輝：「我覺得他是愛我們家的錢。」一句話就把黃鐙輝氣得直跳腳：「妳們家哪有錢？妳賭輸錢，把房子賣掉，還跟我拿錢去付。」萁媽也不甘示弱回擊：「我送你老婆一棟房耶！」不料卻被黃鐙輝當眾揭穿：「貸款我在付的！」

萁媽坦言當初對女婿黃鐙輝不是很滿意。圖／中天提供

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