NCT前成員泰一淪性犯罪被退團！罪行曝令人髮指：三人聯手撿屍
人氣男團NCT成員泰一（文泰一）今年8月因為涉性犯罪相關刑事案件遭起訴，所屬經紀公司「SM娛樂」閃電開除，讓他退出所屬團體NCT，震驚娛樂圈。由於消息指出「情節嚴重」，更傳出對象是未成年，警方相關人士在媒體追問下，首次正面回應泰一案件，強調「此次事件不是未成年同性犯罪」。
事隔2個月，他的罪行終於曝光，韓國媒體報導，他是涉嫌「特殊強姦罪」，他與2位友人對一名喝醉的女子下手，於6月遭到警方調查。對此，SM低調回應「現在正在調查中，難以對外回應。」
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