69歲張友驊摔倒命危！許聖梅揭他「私下暖舉」替好友祈福
69歲資深名嘴張友驊本月3日晚間出門散步時突然摔倒，頭部受到重創，至今仍在醫院加護病房觀察，並使用葉克膜搶救中。對此，資深媒體人許聖梅近日談起與張友驊的私交，分享張友驊曾情義相挺！
許聖梅近日在YouTube節目《危機女王》談起好友張友驊，表示得知對方發生意外後相當難過。她透露，過去兩人曾合作過多次，還曾與張友驊夫妻一起出過外景；她更回憶起去年初摔斷腿時，因傷勢嚴重無法工作，當時快過年了手上還接下一個公廟的工作，她則緊急找張友驊幫忙救火，「電話裡他問我節目有趣嗎？我說非常有趣！他真的就情義相挺幫我主持，因為我沒辦法主持外景了」。
此外，許聖梅也透露張友驊與太太感情相當好，「友驊哥好疼太太，他們結婚那麼多年了，感情還是非常好，大嫂是一個小學老師，夫妻倆人都非常好，這一路走來非常謝謝友驊哥幫忙，就我知道的他身體非常健康，聲如洪鐘，希望他趕快好起來」。
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