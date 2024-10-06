獨／突限動暴走發文被疑情變 小禎親解背後原因

小禎近日突然在IG限動發文寫下「我一直學著說愛你！跟你的關係一直說著愛你，一直要跟你親近！你卻一直誤解我！」、「我不相信！你能夠這樣對我，我也能這樣對你！」還提到「今天我不要了！就這樣像你輕浮的不要了！」突然暴走相當反常，接著並透露她12月就要過40歲生日，對方竟要出國，讓她心寒「我倆從今以後就像陌生人，但我絕對祝福你！一輩子平安喜樂！被祝福」

而過沒多久，小禎又再發一篇限動，寫道「你到底要多少人誤會我不愛你？所以你可以覺得自己很可憐？」受到對方的誤解，讓她感到委屈，小禎自從與李進良離婚後，唯一的緋聞對象就是「壁紙小開」丁春霆，外界揣測她的發文似乎與情變有關，她剛透過訊息回應「一個人的人生當中除了戀情以外，還有其他的感情，謝謝關心，但這是我的私事謝謝」，表示發文不是針對戀情。

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