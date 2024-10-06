罵完唐從聖又翻臉楊繡惠 命理師曝徐乃麟撕破臉下場

楊繡惠和徐乃麟口舌糾紛至今無解，徐乃麟近日被媒體問到時表示「這件事情我已經結下心結了，我沒有錯，我沒有罵她。」堅決不道歉，拒絕再與對方同台，兩人徹底結下樑子。徐乃麟也在IG發文：「人生苦短請遠離消耗你的人，狗咬人，一定是陌生人，人咬人，咬的一定是熟人。」疑似在影射這起事件。

目前與徐乃麟公開撕破臉的有唐從聖和楊繡惠，這兩人在槓上徐乃麟後，未來的事業與下場如何？對此，通靈命理師沈嶸對三人通靈做出詳盡分析，首先是這次風波的主角楊繡惠，目前陷入「自刑（自我刑剋）」中，運勢跌落谷底，她認為現在因為自己一時情緒失控而鬧得沸沸揚揚，已經到了難以大事化小的地步，想息事寧人都沒辦法，只能自己找台階下，表示：「我不是什麼咖，我也承受不起。」說自己不用徐乃麟道歉。

整體而言，楊繡惠的做法完全沒有讓她佔上風，運勢反而變得更糟。沈嶸通靈目前輿論能量已經變成了「藝人收錢上節目求的就是有趣好笑的節目效果，楊繡惠卻反悔倒打主持人一耙」，以演藝圈的規則來看，楊繡惠比較站不住腳。

沈嶸深入通靈楊繡惠的腦波，發現她其實有意識到不小心把風波鬧太大而傷了和氣，造成與綜藝大哥徐乃麟交惡，現在有點騎虎難下，只能硬著頭皮堅持立場，不願承認是自己讓整件事上升到不可收拾的局面。

沈嶸表示，楊繡惠其實不敢跟徐乃麟真的鬧翻，即使內心有疙瘩，見到徐乃麟時該有的禮數一樣會做到，表面上看不出來她的真實想法，這要歸功於楊繡惠長年在演藝圈打滾，所以她有本事將藝人該有的禮節做得面面俱到。

沈嶸認為楊繡惠若真的很介意被說「賤」，最好的做法是下節目後跟製作單位表明想要剪掉那一段，但楊繡惠一時情緒失控導致失去冷靜，為了抒發情緒而選擇公開直播，加上徐乃麟曾發生飆罵唐從聖的事件，對於這樣的指控，外界相當敏感，後果當然就是一發不可收拾。

沈嶸表示目前徐乃麟運勢100分，氣勢非常旺，絲毫不受這次「妳最賤」事件的影響，甚至氣勢比之前更強了！原因是他內心確實沒有想侮辱楊繡惠，所以在因果上站得住腳，目前從因果的宏觀角度而言，整起事件起因是楊繡惠的內在情緒問題，所以即使徐乃麟沒有道歉也不算理虧。

雖然也有一些酸民要求撤換主持人，但多數網友仍力挺徐乃麟，所以徐乃麟的運氣聲勢不墜，就連《天才衝衝衝》另一名主持人曾國城談及此事，也替徐乃麟緩頰：「乃哥沒有特別意思，但這沒有辦法，氣話怎麼能當真。」認為遊戲單元本來就有可能因為有人表現較差，而有銳利字眼的節目效果，暗指楊繡惠想太多。

至於7年前在節目上被徐乃麟飆罵三字經、五字經的唐從聖，被網友酸徹底「失去了舞台」，唐從聖則反駁自己其實沒有失去舞台，仍一直在各種不同的舞台上持續表演。究竟實際上他的事業運如何？沈嶸通靈後分析，雖然唐從聖確實接演了許多商業劇團，也有代言、演講的邀約，但是這些工作的收視擴及率仍不及電視傳播，確實唐從聖等同消失在主流電視圈。

綜觀徐乃麟與唐從聖的因果，沈嶸發現徐乃麟其實有真心懺悔，不是只有表面道歉而已，所以在因果上，這筆「惡口業」早已一筆勾銷，反而是唐從聖內心一直過不了這關，他一點都沒有原諒徐乃麟，很玄的是他竟也沒有責怪徐乃麟如此對他，他氣的是被徐乃麟當眾羞辱的難堪，沈嶸形容這口氣被唐從聖「硬生生吞下」，但根本「卡在喉嚨咽不下去」。

沈嶸更發現唐從聖身上有「創傷症候群」的頻率，雖然唐從聖極力想在舞台商演上展現戲劇功力，但卻是帶著創傷能量在表演，以至於他身上獨特的表演亮點消失，不復以往的自信從容、幽默搞笑，這也正是唐從聖事業難有起色的原因。

沈嶸總結這三人的運勢，徐乃麟命格「連旺30年」 ，位居第一，目前旺運剛結束1年，仍有一些殘存的尾運支撐，勢頭如日中天，一般人很難撼動其地位；唐從聖只有「連旺10年」，目前旺運已過；而楊繡惠則完全沒有連旺格局，以命理的角度而言屬於「勞碌辛苦命」，之所以能有今天，靠的是她異常努力的打拼。以結論而言，這三人的糾紛中，楊繡惠與唐從聖就像小蝦米對上大鯨魚，完全沒有討到任何好處。

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