Energy出事了！Toro不適急送醫 現況曝光

風光復出的Energy昨前進新加坡，時隔21年在當地合體跟粉絲相見、舉辦簽票會，吸引9千名歌迷擠爆現場。他們自晚上6點簽到11點，團員Toro傳出不適送醫，僅留下4名團員簽名，狀況令人擔憂，他們所屬相信音樂表示Toro已無大礙。

Energy此行在新加坡待3天，阿弟說出道時幾乎每個月飛到新加坡，根本像是第2個家，第1天也有粉絲送上團員最喜歡的肉骨茶，每人單是第1天就各自嗑了4份肉骨茶，雖然是同品項但各有特色，他們開心直呼：「好飽但好滿足！」面對滿檔行程，他們笑稱除了睡覺之外，其他時間都跟粉絲見面，「雖然很累，但一切都值得」。

接著他們11月23日將在新加坡舉辦「一觸即發」巡演，談及如何維持最佳狀態？書偉表示：「我們都很珍惜這次復出，想把每次演出做到最好，在身體的鍛鍊和飲食上都有所控制，覺得這是最大的助力！」牛奶也說重新聚首之後，紛紛想起年輕時的自己，「讓現在的大家變得更年輕，像回到20多歲一樣，也再度充滿著孩子氣」。

不過Toro在演唱「某年某月某一天」時臉色蒼白，唱到一半直接走下舞台，在公司同仁陪同下離開現場，也傳出送醫治療，Energy所屬相信音樂否認送醫，表示：「Toro簽唱會時身體不適，先回飯店休息，也已恢復，謝謝大家關心。」不願透露不適主因。

Energy牛奶(左起)、書偉、阿弟跟坤達留下來替粉絲簽名。圖／相信音樂提供

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