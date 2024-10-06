快訊

10縣市大雨特報恐下到晚上 南部4縣市大雷雨轟1小時

校園ATM故障存款匣塞滿1元硬幣 苗栗縣育達科大曝原因…

記者詢問對賴清德「祖國論」看法 韓國瑜、盧秀燕這樣回

Energy出事了！Toro不適急送醫 現況曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
Energy前進新加坡舉辦簽票會，Toro(中)因身體不適提前離場。圖／相信音樂提供
Energy前進新加坡舉辦簽票會，Toro(中)因身體不適提前離場。圖／相信音樂提供

風光復出的Energy昨前進新加坡，時隔21年在當地合體跟粉絲相見、舉辦簽票會，吸引9千名歌迷擠爆現場。他們自晚上6點簽到11點，團員Toro傳出不適送醫，僅留下4名團員簽名，狀況令人擔憂，他們所屬相信音樂表示Toro已無大礙。

Energy此行在新加坡待3天，阿弟說出道時幾乎每個月飛到新加坡，根本像是第2個家，第1天也有粉絲送上團員最喜歡的肉骨茶，每人單是第1天就各自嗑了4份肉骨茶，雖然是同品項但各有特色，他們開心直呼：「好飽但好滿足！」面對滿檔行程，他們笑稱除了睡覺之外，其他時間都跟粉絲見面，「雖然很累，但一切都值得」。

接著他們11月23日將在新加坡舉辦「一觸即發」巡演，談及如何維持最佳狀態？書偉表示：「我們都很珍惜這次復出，想把每次演出做到最好，在身體的鍛鍊和飲食上都有所控制，覺得這是最大的助力！」牛奶也說重新聚首之後，紛紛想起年輕時的自己，「讓現在的大家變得更年輕，像回到20多歲一樣，也再度充滿著孩子氣」。

不過Toro在演唱「某年某月某一天」時臉色蒼白，唱到一半直接走下舞台，在公司同仁陪同下離開現場，也傳出送醫治療，Energy所屬相信音樂否認送醫，表示：「Toro簽唱會時身體不適，先回飯店休息，也已恢復，謝謝大家關心。」不願透露不適主因。

Energy牛奶(左起)、書偉、阿弟跟坤達留下來替粉絲簽名。圖／相信音樂提供
Energy牛奶(左起)、書偉、阿弟跟坤達留下來替粉絲簽名。圖／相信音樂提供

相關新聞

獨／突限動暴走發文被疑情變 小禎親解背後原因

小禎近日突然在IG限動發文寫下「我一直學著說愛你！跟你的關係一直說著愛你，一直要跟你親近！你卻一直誤解我！」、「我不相信...

罵完唐從聖又翻臉楊繡惠 命理師曝徐乃麟撕破臉下場

楊繡惠和徐乃麟口舌糾紛至今無解，徐乃麟近日被媒體問到時表示「這件事情我已經結下心結了，我沒有錯，我沒有罵她。」堅決不道歉...

Energy出事了！Toro不適急送醫 現況曝光

風光復出的Energy昨前進新加坡，時隔21年在當地合體跟粉絲相見、舉辦簽票會，吸引9千名歌迷擠爆現場。他們自晚上6點簽到11點

aespa慘遭偷拍底褲！Karina超短裙被拍 變臉怒轉身

韓國人氣女團aespa昨在韓國仁川參加拼盤演唱會，隊長Karina（劉知珉）穿著超短緊身裙登場，雖然裡面有加上安全褲，但...

彭華幹「直衝加護病房」探視張友驊 失敗收場遭護理師趕走

69歲資深名嘴張友驊3日晚間出門散步時突摔倒，頭部受到重創，至今仍在加護病房觀察中，而同樣也是名嘴的彭華幹赴醫院探視，但是非家屬所以不能探視，所

楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了

楊繡惠淚訴徐乃麟於華視《天才衝衝衝》節目中罵她「賤」，爭議燒了10天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。