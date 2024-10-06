aespa慘遭偷拍底褲！Karina超短裙被拍 變臉怒轉身
韓國人氣女團aespa昨在韓國仁川參加拼盤演唱會，隊長Karina（劉知珉）穿著超短緊身裙登場，雖然裡面有加上安全褲，但仍讓不少歌迷直呼：「實在太危險！」果不其然，在一個蹲下唱歌的橋段，Karina疑似驚覺台下的歌迷在偷拍她裙底風光，瞬間變臉起身拉裙子。
Karina疑似被偷拍的畫面立刻在網路上瘋傳，有的網友還翻出Karina身上的洋裝原本是長裙，卻被造型師改成僅能遮到臀部的短裙，認為經紀公司也要為偷拍負部分責任。
不少歌迷非常心疼Karina慘遭偷拍，並揚言要找出偷拍者，也有不少人大讚Karina脾氣很好，沒有第一時間直接開罵，依舊很敬業演出全程。
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