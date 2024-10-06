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彭華幹「直衝加護病房」探視張友驊 失敗收場遭護理師趕走

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
彭華幹衝到醫院加護病房區想探視張友驊，最後失敗被趕走。 圖／擷自臉書
彭華幹衝到醫院加護病房區想探視張友驊，最後失敗被趕走。 圖／擷自臉書

69歲資深名嘴張友驊3日晚間出門散步時突摔倒，頭部受到重創，至今仍在加護病房觀察中，而同樣也是名嘴的彭華幹赴醫院探視，但是非家屬所以被護理師趕出來。

彭華幹5日下午發文透露，雖然知道張友驊目前在加護病房，無法探視，但是他還來到醫院的加護病房區，因為張太太也不在，所以沒能見到張友驊，最後被護理師趕走，但他「希望友驊哥知道我來了」，並期盼張友驊能早日醒過來。

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