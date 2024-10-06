彭華幹「直衝加護病房」探視張友驊 失敗收場遭護理師趕走
69歲資深名嘴張友驊3日晚間出門散步時突摔倒，頭部受到重創，至今仍在加護病房觀察中，而同樣也是名嘴的彭華幹赴醫院探視，但是非家屬所以被護理師趕出來。
彭華幹5日下午發文透露，雖然知道張友驊目前在加護病房，無法探視，但是他還來到醫院的加護病房區，因為張太太也不在，所以沒能見到張友驊，最後被護理師趕走，但他「希望友驊哥知道我來了」，並期盼張友驊能早日醒過來。
更多推薦
▪江蕙國慶晚會獻唱背後忙顧嗓！真實狀況曝光「感動鼻酸」
▪八尺門的辯護人」風光入圍16項沒他份 真實心聲曝光
▪楊謹華跺腳嬌喊「歐巴」 韓國保鑣全拜倒！笑稱：日行一善啦
▪TXT狂撂中文撩粉絲 萬人嗨爆林口
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言