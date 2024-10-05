楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了
楊繡惠淚訴徐乃麟於華視《天才衝衝衝》節目中罵她「賤」，爭議燒了10天，今（5）日午餐時間她照常開直播和網友互動，許多粉絲留言問好，不過也有人提到「很多人罵你」，甚至直說「活該你被人罵」，她則回應「沒關係啦～沒事，愛罵就去罵，愛看就去看」，還表示「播出後你們就知道了」。直播中她也安慰粉絲，頻頻回應「沒事、沒事」，直說：「我們就舒服過每一天」。
而早前《天才衝衝衝》製作單位、華視回應爭議，表示錄影當天氣氛歡樂，「沒有刻意辱罵的狀況」，華視還表示決定播帶將一刀不剪呈現，預計十月中旬播出，讓觀眾自行評判。
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