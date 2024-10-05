快訊

賴總統國慶晚會致詞突提「祖國論」 趙少康轟不得體：莫名其妙

倖存機率「近乎於零」 真主黨可能新任領導人傳死於以軍空襲

山陀兒颱風災情多…鄭明典稱「應考慮除名」 氣象署回應了

「黑白大廚」白種元有多強？韓流男神想認他當爸

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
白種元對安普賢嚴厲中帶著溫暖關懷。圖／中天提供
白種元對安普賢嚴厲中帶著溫暖關懷。圖／中天提供

韓國競賽料理節目「黑白大廚」引發現象級討論，靈魂人物韓國廚神白種元再次發揮他的實力與魅力，成為觀眾熱議的對象。

白種元成功跨界演藝圈多年，先前在極限挑戰料理節目「背包廚神白種元2」中，與深受觀眾喜愛的安普賢再次搭配，另加入新成員高庚杓、李壽根、許卿煥，帶著藝人上山下海，滿足委託人的需求，接受考驗做出美味料理。

白種元與藝人班底前往漁村、偏鄉學校、韓國國家代表選手村、高海拔韓國軍事分界線等地區，在不同地點進行極限料理，還要滿足委託人的需求，對此白種元表示：「其實自己蠻心驚膽戰的，因為也蠻久沒有做極限料理。」

他們首集節目就迎來大難題，五人在一望無際且空曠的泥灘中製作料理，團隊因不熟悉環境所以狀況百出，像是備料時兵荒馬亂導致進度緩慢，最後以不屈不撓的精神與村民們的幫助下才順利收場，結束時，白種元才如釋重負地說：「雖然除了安普賢大家都是第一次配合，已經很不錯了，但是大家話太多，動作太慢了！」

他們另在空軍儀隊巧遇入伍的藝人李到晛，眾人相見歡後，就投入料理奮戰中，埋頭苦幹的白種元還不忘嚴格控管眾人愛聊天的行為，最終順利上菜後，美味程度連李到晛都讚不絕口：「爸爸對不起，其實白種元才是我親生爸爸，藝名也打算改為白到晛！」

另一個任務是到偏鄉校區準備食材，而安普賢竟誤會白種元的話，導致做糖葫蘆時少了一種材料，差點導致無法挽回的失誤，靠著白種元力挽狂瀾，拯救了安普賢的甜點。當眾人看見孩子們吃得心滿意足時，大夥心情才得以放鬆，還有小朋友捧場地說：「就算帶著牙套我也要吃」、「現在多吃一點，這輩子只能吃到這一次了」相關內容10月6日起每週日晚間8點在中天綜合台36頻道播出。

編輯推薦

白種元在惡劣環境中仍然甘之如飴。圖／中天提供
白種元在惡劣環境中仍然甘之如飴。圖／中天提供
白種元帶領藝人出任務。圖／中天提供
白種元帶領藝人出任務。圖／中天提供

相關新聞

楊繡惠直播被評「活該被罵」 淡定回「愛罵就去罵」：播出後就知道了

楊繡惠淚訴徐乃麟於華視《天才衝衝衝》節目中罵她「賤」，爭議燒了10天...

「黑白大廚」白種元有多強？韓流男神想認他當爸

韓國競賽料理節目「黑白大廚」引發現象級討論，靈魂人物韓國廚神白種元再次發揮他的實力與魅力，成為觀眾熱議的對象。

孫安佐金山拍片受困 經紀人曝「車子快滅頂」驚悚畫面：我們棄車了

孫安佐4日在金山進行拍攝工作，不巧遇上大淹水，一度受困，只能棄車，水快把車淹沒的驚悚畫面也隨他們一行人分享動態而曝光...

51歲饒舌天王 Eminem 當阿公 得知喜訊當下反應全曝光

畫面中有不少阿姆與女兒海莉（Hailie Jade Scott）的溫情畫面，最後還公開阿姆得知當阿公的當下反應...

陳慕義突喊「不再是一個人」真相公開 狠酸吳慷仁

去年金馬影帝吳慷仁最近宣布加入大陸經紀公司「壹心娛樂」，更在十一國慶祝賀並寫下「祝福錦繡中華」，更因為一句「我不再是一個...

山陀兒「17級強風」重創高雄！苦苓住「29層大樓狂晃」：以為地震

山陀兒狂風暴雨重創高雄，根據高雄市政府官方統計，強風吹垮逾1800棵路樹。對此，居住在高雄的知名作家苦苓昨（3）日也分享住在高樓層的影片，直喊：「還以為是地震」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。