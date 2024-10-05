孫安佐金山拍片受困 經紀人曝「車子快滅頂」驚悚畫面：我們棄車了
山陀兒颱風侵台，雖已解除颱風警報，但部分地區受熱帶型低氣壓等因素影響，雨勢驚人，新北金山區淹水成災，不少民眾受困。藝人狄鶯、孫鵬之子孫安佐4日在金山進行拍攝工作，不巧遇上大淹水，一度受困，只能棄車，水快把車淹沒的驚悚畫面也隨他們一行人分享動態而曝光。
孫安佐進往金山拍攝MV，孫安佐4日深夜發現時動態表示「被困在金山，風雨暴大」，一旁經紀人重讀天月則補充說「我們不去烏克蘭了，因為我們在金山被卡住。」經紀人重讀天月也於社群限時動態曝光一段路旁溪水成「黃色泥河」的畫面並寫下「.........我們棄車了，認真的。」隨後再曝光淹水成災，車子幾乎快被滅頂畫面，無奈表示只能棄車。孫安佐也分享該畫面寫下「車子掰」。
而據《ETtoday星光雲》報導，重讀天月表示當時開車開到一半引擎不時傳出聲響，水已淹到引擎蓋以上，他們受困水中，好在有工作人員相救，最後他們只能棄車，改搭導演的車離開災區，不過交通受封路影響，他們直到凌晨才回到台北。
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