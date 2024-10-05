51歲饒舌天王 Eminem 當阿公 得知喜訊當下反應全曝光

饒舌天王阿姆（Eminem）要當阿公了！即將於17日迎來52歲生日的阿姆和創作女歌手史蓋拉（Skylar Gray）合作新歌〈Temporary〉，歌曲MV於4日公開，畫面中有不少阿姆與女兒海莉（Hailie Jade Scott）的溫情畫面，最後還公開阿姆得知當阿公的當下反應。

海莉為阿姆與前妻金柏莉（Kimberly Scott）的女兒，饒舌天王當爸後成「女兒傻瓜」，曾多次以歌表達愛女之心，包括歌曲〈Hailie's Song〉、〈Mockingbird〉都唱到海莉。阿姆早前曾透露新歌〈Temporary〉就是送給女兒的。

而海莉早前曾於社群分享懷孕喜訊，她抱著老公，夫妻倆拿著超音波照片，流露期待孩子到來的幸福模樣。

在〈Temporary〉MV中，呈現海莉成長、結婚畫面，最驚喜的就是接近尾聲時，海莉拿著球衣及超音波照給阿姆，衣服背面寫有「Grandpa」字樣，阿姆看了看後一臉震驚向鏡頭展示超音波照。

阿姆新歌MV呈現和女兒的溫韾畫面。圖／截自YouTube／EminemMusic

阿姆新歌MV呈現和女兒的溫韾畫面。圖／截自YouTube／EminemMusic

阿姆新歌MV呈現和女兒的溫韾畫面。圖／截自YouTube／EminemMusic

阿姆新歌MV呈現和女兒的溫韾畫面。圖／截自YouTube／EminemMusic

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