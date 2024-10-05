陳慕義突喊「不再是一個人」真相公開 狠酸吳慷仁

去年金馬影帝吳慷仁最近宣布加入大陸經紀公司「壹心娛樂」，更在十一國慶祝賀並寫下「祝福錦繡中華」，更因為一句「我不再是一個人」，意外引起許多爭端，以「老狐狸」拿下男配角的陳慕義，最近宣布有新的經紀人，對方也承諾會替他接住所有的侮辱和演出機會，讓他感動直呼「我終於不再是一個人了」，直接開酸吳慷仁。

陳慕義日前在臉書發文介紹新經紀人Gina，他表示，一直以來他都是自己一個人接戲，也沒有想過要有經紀人，而Gina是在金馬獎後才開始當他的經紀人，而Gina和她老公2人與他都是好友，「他們也幫我接住我兩個女兒的快樂，使之不必斷裂」，而對方還向他喊話，「你開始沒有戲接了，我來幫你接住所有的侮辱，幫你接新的演出機會。」

陳慕義更開心表示，Gina幫他接下許多除了戲劇之外的各種通告，並不一定是以金錢利益為考量，「這些都比拍戲更多樣、更挑戰，更深入台灣社會各階層」。他也誇讚直率誠執且肯花錢，「不要問我Gina她怎麼抽成，沒有，Gina只幫我加成」，最後並喊：「謝天謝地，我終於不再是一個人了」，不忘酸吳慷仁先前所說的，「接下來的日子，我不再是一個人」。

吳慷仁。本報資料照片

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