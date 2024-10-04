男星楊皓崴父診所被山陀兒「砸招牌」 高雄老家颱風後屋頂破大洞
山陀兒颱風侵台重創高雄，男星楊皓崴就是高雄人，今（4）日曝光老家災情，不僅屋頂摧毀，父親診所還被「砸招牌」！
楊皓崴透過短片公開老家在颱風過後的模樣，可見屋頂缺了一大塊，隨後畫面一轉，楊皓崴父親診所的招牌也破了一大洞，他直說「他說他離開時會有藍天，所以幫我家開了個天窗，然後還順便砸了我爸的招牌...」，不過慶幸人都平安，並喊「高雄加油！」
網友也驚呼「高雄滿目瘡痍，很可怕」，透露家中紗窗也被吹壞、漏水，「高雄這次真的嚴重」，不過紛紛表示人平安最重要，颱風過後也已開始修復家園。
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