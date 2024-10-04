高良健吾宣布結婚「將當爸」！星二代妻小他6歲 明春生寶寶

日本男星高良健吾結婚了！綜合日媒報導，高良健吾與妻子田原可南子共同發表聲明「我們結婚了」，聲明中還提到田原可南子已懷孕，預產期預計在明年春天。

36歲男星高良健吾演出《極道鮮師2》正式出道，後演出《蛇信與舌環》、《手拉你》、《軽蔑》等作品，更以《橫道世之介》大獲好評，並在今年上線的 Netflix 話題日劇《忍者之家》中飾演長男「岳」。妻子田原可南子則是為資深男星田原俊彥之女，今年30歲。

高良健吾私生活素來低調，今突然宣告婚訊並同步公布妻子懷孕喜訊。

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