白冰冰發文讚胡瓜！親自邀約他上「冰冰show」

白冰冰和胡瓜的交情因為民視節目時段，在外界眼中有了不同解讀。正巧他們為了出席詹森雄告別式齊聚一堂，白冰冰事後在臉書發文，提到捻完香之後，恰巧有機會與胡瓜敘舊，但沒想到這個畫面就被喻為「破冰」。白冰冰說：「其實我倆從未冰凍過，無論事件當時氛圍多麼緊張，胡瓜對我從無怨言，我也深信我們的友情值得考驗！」

白冰冰親自寫下對胡瓜的看法和當天兩人互動，「同一個世代，胡瓜算是比較幼齒的，但今天他也跟我說他今年坐高鐵可以享受半票優惠了，真是令人感嘆時光飛逝」。

「我們兩人，以及陽帆、台一線、陳思瑋、蔡亞露，聊天敘舊，眼前不斷掠過年輕時候的畫面，我是單親媽媽帶著小孩，努力在歌壇討生活，陽帆年輕漂亮，正是第一代的花美男，聲勢如日中天，胡瓜剛從軍中義工隊退下來，努力在演藝圈找機會，大家相互扶持！」

如今雖然看似韶華已逝，其實他們都很慶幸，成為了演藝圈的大哥大姊，還有餘力幫助更多熱愛演藝的年輕人。看著胡瓜一路走來，幫助董至成、郭忠祐….等人，而且不斷的做慈善，我也很感佩他的善心義舉，尤其他明年要在北流做公益演唱會，我就順勢邀請他到超級冰冰show來做宣傳，也向胡瓜推薦即將出片的蔡亞露，希望能去綜藝大集合做新歌宣傳，雙方友好的互動，老友們都覺得很溫馨」！

白冰冰和胡瓜、陽帆都到告別式弔唁詹森雄。圖／民視提供

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