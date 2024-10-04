山陀兒「17級強風」重創高雄！苦苓住「29層大樓狂晃」：以為地震
山陀兒狂風暴雨重創高雄，根據高雄市政府官方統計，強風吹垮逾1800棵路樹。對此，居住在高雄的知名作家苦苓昨（3）日也分享住在高樓層的影片，直喊：「還以為是地震」。
苦苓昨天在社群平台PO出家中影片，表示強颱來襲早已將家中所有門窗緊閉，但卻仍看到天花板吊燈劇烈搖晃，讓他一度以為發生地震，後來才發現原來整棟大樓都在搖晃。最後，他也向粉絲們呼籲：「大家非萬不得已切勿外出啊」，並向颱風天必須出門執勤的人員致上最高敬意。
山陀兒颱風登陸高雄過後，讓高雄市區見證最強曾達到14級強陣風、高雄港區甚至達17級強陣風，除港區貨櫃飛天、重達15噸整組鐵架倒塌、有超商、銀行如遭炸彈炸過像戰後浩劫、不少鐵皮屋遭掀起外，道路行道樹也悽慘無比。
根據高雄市政府統計，行道樹倒塌至少逾1800棵，連民生路有約60年樹齡的私人安全帽樹也不敵強風遭連根拔起。
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