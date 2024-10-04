山陀兒發威！陳立農目睹高雄老家「屋頂飛走、水管爆掉」揭洗澡超克難
從選秀節目「偶像練習生」出道的高雄男孩陳立農近日回到高雄老家，無奈老家遇到颱風山陀兒狂風暴雨襲擊，當場嚇傻！
陳立農昨天開直播透露，原先要與外公、媽媽出門吃飯慶生，不料遇上颱風攪局只好取消行程。他也透露家中災情，表示除了家中倉庫屋頂沒了，就連家裡的水管也爆掉、沙發還泡水，「我現在也不是坐在後面的沙發，因為後面的沙發也在漏水，我是把沙發在前面再加一張凳子坐在上面」。
昨天正好是陳立農生日，而他日前就與粉絲約定要開直播，但家中突然受到颱風波及，透露在直播前洗澡時戰戰兢兢，他一人在頂樓頂著10級強風勉強洗澡，還用水管噴出來的水洗頭，「我很怕被吹跑，樓上有很多東西飛來飛去，很可怕，非常克難！」
粉絲們一聽紛紛傻眼留言說：「颱風真的很大，你要注意安全」、「恐怖的事情被說得這麼輕鬆，不愧是農」、「陳立農真的很敬業啊，怎麼為了直播還要專門洗個澡洗個頭髮」。
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