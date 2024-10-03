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山陀兒颱風肆虐高雄已逾15萬戶停電 20萬戶停水至明天凌晨

詭異！颱風天一早中山區工裝男頸噴血坐路邊 疑遭隨機刺傷

山陀兒侵台高屏風雨大！大蛇丸目睹「強風吹倒路樹」畫面驚呼：哎唷威壓～

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
大蛇丸分享窗外強風豪雨畫面。圖／截自IG／jam_cutepig
大蛇丸分享窗外強風豪雨畫面。圖／截自IG／jam_cutepig

山陀兒颱風今天下午從高雄登陸，雖由強颱減弱為中颱，但結構完整，侵台範圍過擴大，南部更是風雨強大，百萬YouTube大蛇丸為屏東人，今（3）日分享一段窗外畫面，強風威力讓他驚呼「哎唷威壓～」。

大蛇丸今（3）日下午分享一段窗外狂風豪雨，連數都被吹倒的畫面，他連連喊「哎唷~哎唷威壓～」，提醒大家沒事就不要出門。而有住在小港的網友則表示位於颱風登陸「搖滾區」，直言：「風雨真的好大，剛剛颱風眼內風平浪靜，一過去風雨又來了。」高屏地區風雨大讓不少網友提醒「別出門真的很危險..」、「注意安全」。

而大蛇丸日前開心宣布脫單「交女友了」，他看外面風雨大，幽默稱「現在外面比我女朋友還兇！」網友則要他「沒事在家造小孩」、「好好抱著女朋友不要被吹走了」。

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