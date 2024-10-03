83歲宮﨑駿認「死亡正靠近我」 私生活曝光

83歲日本動畫大師宮﨑駿最新紀錄片「與夢前行 宮﨑駿：蒼鷺與少年創作全紀錄」，由NHK導演荒川格獨家跟拍他近年創作的心路歷程，一探他的內心世界，近日荒川接受台灣媒體聯訪，再次提及宮﨑駿曾說「死亡正在慢慢地接近我」的背後原因。

荒川格出身自日本NHK電視台，他耗費7年才拍完這部紀錄片，但事實上他已經跟拍宮﨑駿長達20年，他笑說曾有很多影像工作者想要跟拍宮﨑駿，卻全部都被他拒絕，荒川則早在2005年製作人物專題「Professional」時，就跟拍宮﨑駿專屬製片鈴木敏夫，但當時鈴木敏夫覺得也應該訪問宮﨑駿，於是以吉卜力美術館做訪問專題，最後荒川格與宮﨑駿非常聊得來，才促成後續合作。

7年拍攝素材超過1千個小時，荒川格與剪輯師毛利照之花了1年的時間將所有素材重看一遍，「我也趁機回顧這7年發生的種種」，最後花了半年時間去剪接，才精煉出這部人情味十足的2小時紀錄片，荒川格笑稱鈴木敏夫已經很習慣攝影機，宮﨑駿也從來不介意過攝影機的存在，才能多次讓他捕捉到珍貴的瞬間，像是宮﨑駿本人，其實相當幽默風趣，「鈴木敏夫有說過宮﨑駿本人會比他的動畫作品更有趣」，他分享，一般都是宮﨑駿在工作桌前創作，自己就一直在他身邊，由於宮﨑駿曾表示「拍的時候就把自己當作空氣就好了」，因此荒川也不會特別提問，「我都是他跟我說什麼，我再順著他的話去問，我不用主動問任何問題，他自己就會跟我講很多話」，宮﨑駿甚至常會自己講一講，然後就怪荒川問太多問題，害他工作進度變慢，不禁吐槽：「但其實明明一開始就是宮﨑導演自己先打開了話匣子。」

其實，宮﨑駿雖在外界眼中相當難搞，但其實私下是相當愛笑，「但他在講出嚴苛的話之後，常會露出他的招牌笑容；譬如說當年他跟我說不用來拍了之後，也是露出笑容，嚴苛跟笑容是同時出現的，會覺得很有人情味，也很像魔術師，因此他講的話也都能夠聽進去」，現在更是溫和、風趣又體貼，「這是我這次拍攝他所看到他不一樣的一面，在小朋友面前更是溫柔。」此外，他還提到，宮﨑駿在這20年間的確情緒也穩定了不少，只有在長年助手竹林小姐過世時，才深刻能感受到他的情緒起伏和落寞。

拍攝過程長達7年，當然也有過挫折，荒川格表示在拍攝的第2年時，宮﨑駿曾直接氣到要他別來了，原來是在製作「崖上的波妞」時，宮﨑駿與荒川格一同前往瀨戶內海場勘，荒川格帶著攝影機以平常朋友的關係與他相處，卻被宮﨑駿痛罵：「你這種態度是對一個電影製作者應該要有的態度嗎？」因為宮﨑駿認為現在已經進入到不一樣的階段，不應該用平常側拍生活的感覺來相處。

荒川格坦言當下十分沮喪、難過，至今都還記得晚上的瀨戶內海整個烏漆麻黑，沒有燈光，「我那天覺得一切都要結束了，真的非常絕望。」所幸，事情很快出現轉機，宮﨑駿派人捎來訊息，稱「我真的把荒川當成朋友，我覺得朋友就是稍微生一次氣是沒有那麼容易斷絕關係的。如果這次被罵那下次就再努力一點」。荒川格一聽相當激動，覺得宮﨑駿心胸寬大，「我就想說宮﨑導演把我當作朋友，那是不是工作時我也要把他當一個朋友來紀錄，雖然我可能沒有這個資格這麼說，但對我來說他也是朋友般的存在。」

而在紀錄片的開頭與結尾，都以鈴木敏夫、宮﨑駿裸體泡溫泉貫穿，這其實是剪接師毛利先生的想法，每個月鈴木敏夫都會帶大家去溫泉旅行，暫時遠離工作室，放鬆一下轉換心情，「這部紀錄片的主題是宮﨑駿的旅程，他來往2個不同的世界，自由地在幻想和現實間穿梭」，所以便把溫泉當作「現實與異世界交錯」的象徵，讓大家跟著宮﨑駿來往他腦中幻想的旅程，荒川也笑說自己這20年間拍了宮崎駿多支紀錄片，「他都沒有看過，所以他應該也不知道自己的裸體已公諸於世了」，而鈴木敏夫看了之後只有問說：「我肚子有那麼大嗎？」

而在拍攝這7年，宮﨑駿陸續失去了高畑勳導演等戰友，讓他本人不避諱表示「死亡正在慢慢地接近我」，感受到自己要迎接人生的尾聲，甚至曾對荒川說自己不害怕死亡，「因為我每天都在練習，睡覺不也是一樣的事情嗎？」讓荒川驚覺他早已把跟死亡相處當作自己日常生活的一部分，也在長期受慢性病所苦的母親過世時，在心中種下了死亡是一種解脫的想法，「當時他曾對著媽媽的遺體說『妳終於不用再受折磨了』」。

荒川繼續分享，高畑勳導演過世時，宮﨑駿也覺得「阿朴（高畑勳）你終於被解放了」，他認為，可能創作或是活著這件事，在宮﨑駿心中並不如在大家所想的那麼正面，「也許正是因為他竭盡全力，不得不去面對自己的生命及創作的使命，所以死亡在他心中才會是一種解放」，讓他曾擔心地多次詢問「你不會急著想死吧」，宮﨑駿直接回嗆「我沒有想死，你不要再問了」。此外，他也強調宮﨑駿並非不重視「活著」這件事，「因此在他的作品中才會不斷地強調生命很神聖，就跟光影同時存在一樣，好比影子有多大，光線就有多強，是一體兩面的」。

荒川格笑說宮﨑駿(左)以為側拍師都是鈴木敏夫派來的間諜。圖／甲上娛樂提供 紀錄片導演荒川格(左)能夠拍到宮﨑駿，吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫有很大的功勞。圖／甲上娛樂提供 吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫(左)會帶大家去溫泉旅行，連紀錄片導演荒川格也一起去。圖／甲上娛樂提供

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