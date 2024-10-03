《怪奇物語》米莉巴比布朗曬絕美婚照 喊「你的妻子」親證成人妻
20歲英國女星米莉巴比布朗（Millie Bobby Brown）主演 Netflix 影集《怪奇物語》全球爆紅，年紀輕輕的她去年官宣與「邦喬飛」樂團主唱瓊邦喬飛的兒子傑克（Jake Bongiovi）訂婚，今年5月時英國「每日郵報」報導兩人已祕密結婚，婚禮僅最親密的親友參加，不過當時報導被未獲得證實。
台灣時間2日深夜，米莉巴比布朗曬出與傑克的婚照，寫下「forever and always, your wife.」，「你的妻子」一詞宣告正式成人妻。
米莉巴比布朗在《怪奇物語》中飾演「Eleven」爆紅，星途大開的她之後還擔任製片人推出電影《天才少女福爾摩斯》一、二集，同時也演出該片主角「艾諾拉·福爾摩斯」，2024年主演電影《少女鬥惡龍》，也兼任執行製片人。此外，的代表作《怪奇物語》經歷疫情、罷工，作為該系列最後一季的第5季則預計明年（2025）上線。
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