《怪奇物語》米莉巴比布朗曬絕美婚照 喊「你的妻子」親證成人妻

20歲英國女星米莉巴比布朗(Millie Bobby Brown)主演 Netflix 影集《怪奇物語》全球爆紅,年紀輕輕的她去年官宣與「邦喬飛」樂團主唱瓊邦喬飛的兒子傑克(Jake Bongiovi)訂婚,今年5月時英國「每日郵報」報導兩人已祕密結婚,婚禮僅最親密的親友參加,不過當時報導被未獲得證實。

台灣時間2日深夜,米莉巴比布朗曬出與傑克的婚照,寫下「forever and always, your wife.」,「你的妻子」一詞宣告正式成人妻。

米莉巴比布朗分享和傑克邦喬飛的婚照。圖/截自IG/milliebobbybrown

米莉巴比布朗在《怪奇物語》中飾演「Eleven」爆紅,星途大開的她之後還擔任製片人推出電影《天才少女福爾摩斯》一、二集,同時也演出該片主角「艾諾拉·福爾摩斯」,2024年主演電影《少女鬥惡龍》,也兼任執行製片人。此外,的代表作《怪奇物語》經歷疫情、罷工,作為該系列最後一季的第5季則預計明年(2025)上線。

米莉與傑克相當甜蜜。圖/截自IG

