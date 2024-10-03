吳慷仁祝賀十一國慶、槓龜金馬 臉書首發聲：注意安全

民視新聞部副總胡婉玲上個月傳出「自請退休」，事隔半個月她卻突然在臉書寫道：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」今（2）日《鏡週刊》報胡婉玲去職內幕，更提到業界甚至流傳著她即將轉戰國家級媒體。

2024-10-02 20:18