吳慷仁祝賀十一國慶、槓龜金馬 臉書首發聲：注意安全
去年金馬影帝吳慷仁最近宣布加入大陸經紀公司「壹心娛樂」，更在十一國慶祝賀並寫下「祝福錦繡中華」，意外引起許多爭端，今年他大膽全裸演出情慾電影「破浪男女」最後爆冷落馬沒有再度蟬聯入圍，如今也在臉書發表最新動態，表示颱風已至，請大家注意安全。
吳慷仁臉書全文：
山陀兒颱風，請緊閉門窗，注意安全，高屏南部的朋友請多加小心。
一定要出門的朋友，請千萬注意自身安全。
#山陀兒颱風
#盡快減弱
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