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不斷更新／山陀兒颱風緩慢前進…金門率先宣布明正常上班上課 各縣市颱風假資訊看過來

用生命過馬路…少年不敵山陀兒強風被吹回超商 驚險過程全錄下

吳慷仁祝賀十一國慶、槓龜金馬 臉書首發聲：注意安全

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
吳慷仁是去年金馬影帝。本報資料照片
吳慷仁是去年金馬影帝。本報資料照片

去年金馬影帝吳慷仁最近宣布加入大陸經紀公司「壹心娛樂」，更在十一國慶祝賀並寫下「祝福錦繡中華」，意外引起許多爭端，今年他大膽全裸演出情慾電影「破浪男女」最後爆冷落馬沒有再度蟬聯入圍，如今也在臉書發表最新動態，表示颱風已至，請大家注意安全。

吳慷仁臉書全文：

山陀兒颱風，請緊閉門窗，注意安全，高屏南部的朋友請多加小心。

一定要出門的朋友，請千萬注意自身安全。

#山陀兒颱風

#盡快減弱

吳慷仁。本報資料照片
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吳慷仁發文提醒大家颱風來了小心安全。 圖／摘自臉書
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