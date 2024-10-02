冠軍歌手「為提前退伍裝精神病惡化」還偽造出勤紀錄翹班 遭判刑最終結果出爐

拿下節目《Show me the money 7》冠軍的饒舌歌手 Nafla （崔碩裴）為了提前退伍，涉嫌透過仲介假造「憂鬱症惡化」病歷、偽造出勤紀錄，被依違反兵役法等罪名起訴、判刑，近日傳出他提起上訴已遭駁回，法院最終裁定，維持原判「有期徒刑1年2個月、緩刑2年」，為最終結果。

Nafla 曾於2020年吸食大麻被判緩起訴，並與當時公司 MKIT RAIN 解約，同年12月加入 Ravi 創辦的 GROOVL1N 經紀公司。2021年他以社會服務要員身分入伍，但為了提前退伍，假裝憂鬱症、恐慌症惡化，多次看診精神科並取得處方藥，但他並未服藥。此外，他還脅迫他人幫他偽造出勤紀錄，實際則有高達141天沒上班。

Nafla被依妨礙公務、違反兵役法等罪名起訴，去年韓媒報導他一審被判一年有期徒刑，二審時改判1年2個月有期徒刑、緩刑2年，而 Nafla 與檢方都提出上訴，但最終被駁回，維持原判。

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