快訊

已造成2死2失蹤102人受傷...山陀兒預計「這時間」從台南、嘉義一帶登陸

估台北放3天颱風假？游淑慧：今都停了「周四、五怎能不停班停課」

冠軍歌手「為提前退伍裝精神病惡化」還偽造出勤紀錄翹班 遭判刑最終結果出爐

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
Nafla偽造病歷逃兵役被判刑。圖／截自臉書／Nafla
Nafla偽造病歷逃兵役被判刑。圖／截自臉書／Nafla

拿下節目《Show me the money 7》冠軍的饒舌歌手 Nafla （崔碩裴）為了提前退伍，涉嫌透過仲介假造「憂鬱症惡化」病歷、偽造出勤紀錄，被依違反兵役法等罪名起訴、判刑，近日傳出他提起上訴已遭駁回，法院最終裁定，維持原判「有期徒刑1年2個月、緩刑2年」，為最終結果。

Nafla 曾於2020年吸食大麻被判緩起訴，並與當時公司 MKIT RAIN 解約，同年12月加入 Ravi 創辦的 GROOVL1N 經紀公司。2021年他以社會服務要員身分入伍，但為了提前退伍，假裝憂鬱症、恐慌症惡化，多次看診精神科並取得處方藥，但他並未服藥。此外，他還脅迫他人幫他偽造出勤紀錄，實際則有高達141天沒上班。

Nafla被依妨礙公務、違反兵役法等罪名起訴，去年韓媒報導他一審被判一年有期徒刑，二審時改判1年2個月有期徒刑、緩刑2年，而 Nafla 與檢方都提出上訴，但最終被駁回，維持原判。

編輯推薦

相關新聞

冠軍歌手「為提前退伍裝精神病惡化」還偽造出勤紀錄翹班 遭判刑最終結果出爐

拿下節目《Show me the money 7》冠軍的饒舌歌手 Nafla （崔碩裴）為了提前退伍，涉嫌透過仲介假造「憂鬱症惡化」病歷、偽造出勤紀錄...

傅孟柏颱風天喜迎愛女 甜曬父女合照：歡迎妳

37歲傅孟柏颱風天迎來愛女，他分享女兒小手照報喜。今年傅孟柏以「美食無間」入圍第59屆金鐘影帝，人說「娶某前生子後」，他...

廖輝英後腦重摔交代後事：燒掉後就算了「不需要牌位」

76歲作家廖輝英2年前喪夫後，現在一人獨居，日前她上節目自曝在家重摔撞到後腦，自己一個人去醫院急診，也透露已向兒女交代後事。

週刊爆料胡婉玲揮別民視「非自願離開」內幕 本人親回應

民視新聞部副總胡婉玲上個月傳出「自請退休」，事隔半個月她卻突然在臉書寫道：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」今（2）日《鏡週刊》報胡婉玲去職內幕，更提到業界甚至流傳著她即將轉戰國家級媒體。

百萬YTR千千搭機返台「畫面晃到模糊」 網驚：真的會嚇哭

中颱「山陀兒」逼近台灣，全台恐強風豪雨，陸海空交通更是受到影響。百萬網紅千千昨（1）日恰巧搭飛機返台，在飛機上突然遇見氣流打亂飛機航行，她嚇得錄下驚險畫面，引發網友熱議！

陶晶瑩自爆食道出問題 檢查發現「一圈咖啡色」！

方文琳上個月自曝罹患食道癌，日前已完成手術，回診檢查後確定傷口沒事，之後只要定期追蹤。對此，陶晶瑩近日也透露自己的食道也曾出現問題，醫生當時檢查時看到「一圈咖啡色」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。