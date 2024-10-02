傅孟柏颱風天喜迎愛女 甜曬父女合照：歡迎妳

37歲傅孟柏颱風天迎來愛女，他分享女兒小手照報喜。今年傅孟柏以「美食無間」入圍第59屆金鐘影帝，人說「娶某前生子後」，他先前也透露將戴上幸運綠色配飾，希望能一舉奪獎。

傅孟柏沒有太多甜言蜜語，他感性對老婆安安寫下「謝謝妳」，也對女兒說「觀迎妳」，金鐘影后朱芷瑩Get到了，發文祝福：「好棒啊，爸爸情緒很多。」

傅孟柏和安安今年6月舉辦寶寶性別派對，兩人興奮且感動，安安當時表示打算自然產。身為老公的經紀人，她目前應產後休息中，在臉書發的文也跟老公比短：「謝謝妳，謝謝男神隊友。」剛剛親回時搞笑說「真想給他（指傅孟柏）麥克風讓他自己回答，晚點比較清醒再回」，看來可能打了麻醉。

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