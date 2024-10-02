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週刊爆料胡婉玲揮別民視「非自願離開」內幕 本人親回應

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
胡婉玲。圖／民視提供
胡婉玲。圖／民視提供

民視新聞部副總胡婉玲上個月傳出「自請退休」，事隔半個月她卻突然在臉書寫道：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」今（2）日《鏡週刊》報胡婉玲去職內幕，更提到業界甚至流傳著她即將轉戰國家級媒體。

據《鏡週刊》報導，胡婉玲去留民視疑似是因為讓高層為難，其中一位認可她的苦勞，但另一位卻認為她非走不可。不過，外傳另一個原因是因為濫用公務車、收視率難提升、金錢往來、新聞品味等等問題。而報導中也提到，業界甚至流傳著她即將轉戰國家級媒體。對此，週刊求證前東家的執行副總許念台則回應：「不清楚。」

對此，胡婉玲稍早則在臉書發文：「寧靜致遠，清風自來！花開有聲鳥自啼，風過無痕水湍流！且走自己的路，讓風景隨行！」疑似隔空回應週刊爆料。

胡婉玲2日疑似回應周刊報導。圖/摘自臉書
胡婉玲2日疑似回應周刊報導。圖/摘自臉書

胡婉玲5天前透露離開民視「情非得已」。圖/摘自臉書
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