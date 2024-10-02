廖輝英後腦重摔交代後事：燒掉後就算了「不需要牌位」

76歲作家廖輝英2年前喪夫後，現在一人獨居，日前她上節目自曝在家重摔撞到後腦，自己一個人去醫院急診，也透露已向兒女交代後事。

廖輝英近日錄節目《命運好好玩》聊起身後事，坦言對於看待身後事相當豁達，也已經向孩子們交代身後事，「我死後不要有牌位，你也不要把我葬在哪裡、告別式不要舉行，認識我的人大概也都跟我年紀差不多了，你們結婚也都麻煩人家了，所以我不舉行告別式，燒掉以後就算了，不是有什麼樹葬、草葬」並透露不打算與丈夫葬在一起，「我先生在一個廟，我自己沒有要去任何地方。」

此外，廖輝英也透露遺產的分配，表示已經告訴孩子們，她目前住的房子要等到她死後才能賣掉，屆時扣除喪葬費用後，其餘兒子、女兒一人一半，「我會到律師那邊留一份，我沒有重男輕女，一定要平均。」

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